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美學者：共軍為犯台長期研究諾曼第登陸經驗

中央社／ 紐約6日專電

美國軍事評論員高德斯坦（Lyle Goldstein）在外交家雜誌（TheDiplomat）撰文指出，共軍為犯台長期研究二戰時期盟軍諾曼第登陸的戰爭經驗。他認為兩岸軍力早已無法平衡，美國需從外交手段著手。

高德斯坦寫道，軍事專家長期指出，如果中國試圖進犯台灣，共軍行動規模必須和二戰時盟軍諾曼第登陸相似。台灣海峽的寬度和英國與歐洲間的英倫海峽類似，英倫海峽接近諾曼第，距離約100英里（約160公里），解放軍數十年來密集研究諾曼地登陸的各種面向。

解放軍的「中國國防報」年初曾有文章分析當時盟軍空中火力在諾曼第登陸的D-Day扮演關鍵角色，阻止強大的德國戰略預備部隊進行大規模反登陸作戰。

高德斯坦近期發表的學術文章指出，解放軍有條理地仔細研究D-Day經驗，這些經驗似乎已直接影響共軍就台灣出現緊急情況時的準備。在海軍方面，共軍對D-Day戰役的水雷裝置特別有興趣，並指盟軍動用數百艘掃雷艇，為登陸艦隊維持航道順暢。

他分析，中國戰略人員瞭解，盟軍行動中設置約7000個水雷，防止英倫海峽東側遭侵入，減低德國海軍攻擊盟軍的機會。這與台海情勢有關鍵相似性，共軍侵台時，封鎖台海是中國海軍最重要的任務。解放軍也從諾曼第登陸學到，有必要發展人工碼頭及大型民船艦隊，

此外，共軍學到盟軍在掌握空優時才登陸，並評估兩岸戰機比例為絕對不對等的20比1。盟軍當年在制空優勢下，美英轟炸機才得以粉碎德軍補給線，同時摧毀納粹的沿海雷達系統，有效阻絕敵軍。中國分析師也相信，盟軍在空中運用降落傘與滑翔機，重擊德軍後方。

諾曼第登陸的英勇事蹟需謹記，當時損失了4400條性命，但有15萬盟軍成功登陸。高德斯坦認為，各國戰略人員若真的對D-Day感恩，就得瞭解解放軍會預期更多人命損失，北京也可以接受這個事實，而中國實際上有能力進行全面的登陸進犯。

他建議，為避免台海發生最糟情況，美國領導者應致力更積極的外交方案，而非一味透過軍事手段，追求兩岸早已不存在的軍事平衡狀態。

共軍 美國 解放軍

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