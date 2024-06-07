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諾曼第登陸80週年 澤倫斯基與老兵相擁互讚英雄

中央社／ 法國奧瑪哈海灘6日綜合外電報導

西方國家領袖今天齊聚法國北部海灘紀念二戰諾曼第登陸（D-Day）屆滿80週年，美國總統拜登疾呼捍衛民主自由；烏克蘭總統澤倫斯基與老兵互讚英雄令人動容。

1944年6月6日，超過15萬名盟軍在法國西北部諾曼第（Normandy）5處代號為奧瑪哈（Omaha）、朱諾（Juno）、寶劍（Sword）、猶他（Utah）和黃金（Gold）的海灘登陸，力圖驅逐納粹德國軍隊。

法國今年盛大紀念諾曼第登陸80週年，東道主法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）、拜登、英國國王查爾斯三世（King Charles III）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）等人今天出席活動。

綜合法新社、路透社、新聞週刊（Newsweek）報導，拜登在諾曼第美軍公墓（Normandy AmericanCemetery）與馬克宏出席一場聯合儀式時，敦促西方國家和北大西洋公約組織（NATO）盟邦重拾諾曼第登陸精神，在民主受到二次世界大戰結束以來最嚴重的威脅之際攜手合作，堅持力挺烏克蘭，不要屈服於俄羅斯暴政。

拜登在演說中表示：「我們現在所處的時代正值世界各地的民主面臨自二戰結束以來最危險的時期。」

他說：「孤立主義在80年前不是答案，現今也不是。」

他還說：「真正的聯盟使我們更強大。我祈禱我們美國人永遠不會忘記當初的教訓。」

拜登也矢言，美國在他領導下「不會背棄」烏克蘭，因為烏克蘭「將被征服，而且一切不會就此結束」。他說，臣服於俄羅斯的侵略是「根本無法想像」的事。

馬克宏也呼應拜登傳達的訊息。他在奧瑪哈海灘的活動上表示，法國對烏克蘭的支持不會「變弱」。馬克宏說：「感謝烏克蘭人民如此勇敢，我們就在這裡，我們不會變弱。」澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）也出席活動，現場賓客起立為他鼓掌。

澤倫斯基預定明天在法國國會演說，並在巴黎與馬克宏會談。

馬克宏告訴法國電視台，法國將提供烏克蘭幻象2000（Mirage 2000）戰鬥機並訓練烏克蘭飛行員，作為兩國新一輪軍事合作的一環。

活動上最重要的貴賓是大約180名倖存的盟軍退伍軍人，年齡都將近或超過100歲。有些人坐在輪椅上，裹著毯子，不時凝望海岸。

馬克宏頒發代表法國最高榮譽的「榮譽軍團勳章」（Legion d'Honneur）給其中十餘人。

澤倫斯基一度蹲下來與一名坐輪椅的老兵相擁。這名老兵說：「你是人民的救星。你是我的英雄。」

澤倫斯基回說：「不，不，你救了歐洲，你才是我們的英雄。」這名老兵又說：「我為你祈禱。」

兩名老兵未能抵達法國。100歲的加拿大老兵卡麥隆（William Cameron）數週前就已準備好行李等待出發，但在啟程前與世長辭。102歲的美國老兵佩西奇蒂（Robert Persichitti）則是在搭船前往歐洲途中突然不適，以直升機送到德國醫院後不治。

法國 烏克蘭 馬克宏

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