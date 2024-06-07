回擊北韓糞便氣球！南韓空飄20萬份反金正恩傳單與KPOP音樂

南韓因應北韓近日發射軍事偵察衛星和發放大量垃圾氣球等，4日決定中止兩韓919軍事協議，朝顯半島局勢高度緊張。而南韓公民團體6日也向北韓回送空飄氣球，裡面不僅裝有反北韓領導人金正恩的傳單，還帶有少量美金以及5000支裝有南韓流行音樂的USB隨身碟。

韓聯社報導，北韓上周向南韓飄送數百個裝滿垃圾與穢物的空飄氣球後，南韓脫北者團體「自由北韓運動」6日宣布，他們一早向北韓飄送了10個氣球，內含20萬份反金正恩的傳單，以及南韓音樂的隨身碟和少量美金。

根據「自由北韓運動」發布的一張照片顯示，活動人士舉著一張大幅海報，上面有金正恩和他的胞妹金與正的照片，海報上寫著：「人民公敵金正恩給南韓民眾帶來污穢與垃圾，但我們脫北者卻帶給北韓同胞愛與真理！」

作為對北韓飄送氣球的回應，南韓全面暫停2018年與北韓簽署的「919軍事協議」。軍事協議的暫停將使南韓可以恢復實彈演習，同時重啟與北韓接壤的邊境沿線的廣播宣傳活動。

南韓總統尹錫悅6日在追悼韓戰陣亡將士的顯忠日紀念儀式上強調，對於來自北韓的威脅，南韓政府不會坐視不管。