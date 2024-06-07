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俄核動力潛艦等4軍艦將訪哈瓦那！古巴：不攜核武器對地區沒威脅

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
古巴6日表示，包括俄羅斯海軍核動力潛艦喀山號等4艘艦艇將於下周停靠哈瓦那。路透
古巴6日表示，包括俄羅斯海軍核動力潛艦喀山號等4艘艦艇將於下周停靠哈瓦那。路透

古巴6日表示，俄羅斯海軍4艘艦艇將於下周停靠哈瓦那（Havana），當中包括核動力潛艦喀山號（Kazan），但強調不會攜帶核武器，不會對地區構成威脅。

古巴外交部發聲明稱，核動力潛艦喀山號和其他3艘俄羅斯海軍潛艦，包括巡防艦「高希可夫海軍元帥號」（Fleet Admiral Gorshkov）、一艘油輪和一艘打撈拖船，將於12日至17日停靠古巴首都，稱此次訪問符合古巴與俄羅斯之間的歷史友好關係，並嚴格遵守國際規定。

在古巴宣布消息前一天，美國官員已表示，俄軍計畫派遣戰艦訪問盟友古巴、委內瑞拉，並在加勒比海地區進行軍演，稱此次演習是俄羅斯對美國立挺烏克蘭的回應之一。

對於俄方軍艦此次行動，華府不認為會構成威脅，但會密切監視相關演習。

俄羅斯 古巴 潛艦

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