俄核動力潛艦等4軍艦將訪哈瓦那！古巴：不攜核武器對地區沒威脅

距離美國大選投票日期愈來愈近，拜登與川普也加大對中國大陸商品課稅的力道。雖然反中在大選年是兩黨共識，但兩老對國際貿易大開倒車的作法，引起專家質疑，一陣亂拳過後，結果可能適得其反，美國商品的競爭力遭到削弱，中國大陸商品的競爭力反倒提升。

2024-06-07 06:00