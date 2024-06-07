歐洲議會選舉 荷蘭出口民調：極右派席次第2多
為期4天的歐洲議會選舉投票今天從荷蘭展開，出口民調顯示，荷蘭選民讓反移民、疑歐派政黨拿下第2多席次。各界之前已預測，極右派將在歐盟這次選舉大有斬獲。
法新社報導，歐洲聯盟（EU）27國多半將在9日進行歐洲議會（European Parliament）選舉投票，這使得荷蘭投票狀況成為備受關注的風向球。
荷蘭廣播基金會（NOS）預測，前歐盟執行委員堤孟思（Frans Timmermans）所屬的綠色左翼黨（GroenLinks）/勞工黨（PvdA）聯盟拿下8席，只比極右派領袖懷爾德斯（Geert Wilders）領導的自由黨（PVV）多1席。
在新一屆歐洲議會720席當中，荷蘭將占31席。
根據路透社，荷蘭的實際投票結果，將在歐盟27國於格林威治標準時間9日21時結束投票後宣布。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言