拜登：烏克蘭不能用美援武器攻擊莫斯科

針對美國批准烏克蘭使用美援武器打擊俄羅斯本土，美國總統拜登接受美國廣播公司（ABC）專訪表示，美國的武器不會被用來打擊莫斯科或克里姆林宮。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken） 上周證實，拜登已批准俄烏克蘭使用美援武器來攻擊俄羅斯境內目標。

拜登接受ABC專訪表示，美國批准烏克蘭在邊境附近使用，並非深入俄羅斯，美國也沒授權烏克蘭用美援武器打擊莫斯科或克里姆林宮。

拜登6日在法國參加諾曼第登陸80周年紀念活動，以同盟國團結贏得第二次世界大戰為例，強調團結與並肩作戰，他說，美國、北約（NATO）和其他國家與超過50國組成的聯盟，堅定地與烏克蘭站在一起，不會向獨裁者俄國投降；若烏克蘭被征服，整個歐洲都會受威脅。

針對西方國家日前同意烏克蘭使用他們援助的部份武器攻擊俄羅斯境內，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）警告將會使戰事嚴重升級，稱這些國家直接介入與俄羅斯的戰事。

拜登表示，普亭不是正人君子，是獨裁者，普亭正在努力，一邊要確保國家團結一致，還要確保對烏克蘭的攻擊持續；他重申，美國的批准只是讓烏克蘭可以反擊來自烏國邊境的另一端的俄軍強大火力攻擊，不是提供烏克蘭武器來攻擊莫斯科和克里姆林宮。