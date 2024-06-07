丹麥等5國當選安理會非常任理事國 2025年起任期2年

丹麥、希臘、巴基斯坦、巴拿馬、索馬利亞今天經聯合國大會（UN General Assembly）不記名投票，獲選為聯合國安全理事會非常任理事國，任期為2025至2026年。

法新社報導，聯合國安全理事會（United NationsSecurity Council）負責維持國際和平與安全，由15個理事國組成，其中5個握有否決權的常任理事國為英國、中國、法國、俄羅斯及美國。

其餘10個非常任理事國透過選舉產生，任期2年，每年更換5國。

今天獲選的5國並無競爭對手，非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）為此提出批評。

人權觀察駐聯合國主任夏邦諾（LouisCharbonneau）在舊稱推特（Twitter）的社群平台X寫道：「為安理會或其他任何聯合國機構的席次辦理選舉，卻沒有競爭對手，嘲諷了『選舉』這個字。」

路透社報導，為確保地理代表性，非常任理事國席次按區域分配。即使候選國在自己所屬的分區沒有競爭對手，還是需要在聯合國大會獲得逾2/3成員國支持才行。

丹麥等5國將自2025年1月1日起，接替厄瓜多、日本、馬爾他、莫三比克、瑞士進入安理會。