五眼聯盟：陸招西方退役飛官教共軍

紐約時報五日報導，美國官員多年來指中國大陸竊取美國戰機技術研製出先進戰機，但共軍飛行員無法駕馭這類先進戰機。美國為首的五眼聯盟示警，如今這種狀況可能轉變，北京在各地加強招募西方退役飛官，培訓飛行員。

美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭組成的「五眼聯盟」發布報告表示，共軍正試圖利用「西方退役飛官的技術和專業知識」，提升空戰能力。

美國國家反情報和安全中心主任凱西表示：「為克服其弱點，共軍利用潛藏在全球各地的私人企業，提供豐厚薪水，積極招募西方軍事人才培訓其飛行員。」

匿名美國官員透露，共軍飛行員的實力無疑提升；官員認為，共軍戰機飛行員表現變好，大多歸因於外籍飛官培訓，而非自主訓練時間增加。

中方多年前就設法延攬西方飛官訓練共軍，近期更加積極；美國官員表示，共軍已在南非、肯亞、寮國、馬來西亞、新加坡和泰國等多國設立名義上的獨立訓練中心，獲聘的飛行員有機會駕駛各種外國先進飛機，薪酬上看數十萬美元。

調查指出，部分飛行員起初可能不知道他們在訓練共軍，但情況很快就會明朗。

官員拒絕透露多少西方飛官參與培訓共軍飛行員，美國官員說可能有數十人；報導指出，已知三名加拿大前飛官、七名紐西蘭前飛行員和一群德國團隊曾訓練大陸軍隊。

英國媒體報導，至少卅名英國前飛官曾訓練大陸飛行員，英國去年九月已強化禁止培訓外國飛行員的法律。

美國官員表示，二○二二年一架共軍戰機在大陸墜毀，飛行員彈射逃生；意外現場畫面顯示，地面上一名飛行員是講英語的西方人。

美國參謀首長聯席會議主席布朗去年九月還是空軍司令時，曾透過備忘錄警告下屬，「共軍希望利用你們的知識和技能，縮小軍力落差」。

國防部副發言人辛赫五日被問到相關問題時說，五角大廈總是告訴軍人「要忠於國家」。

紐時指出，教導外國人先進作戰技能可能觸法；美國「武器出口管制法」除禁止販售武器，也禁止未經美國政府許可訓練外國軍隊。

歸化澳洲籍的美軍陸戰隊前飛官達根，就被控於二○一○年和二○一二年訓練共軍飛行員，包括如何駕機降落航空母艦。達根二○一七年被起訴，二○二二年在澳洲被捕。美國當局多年來設法引渡他回美審理，達根則否認相關指控，並持續透過法律戰反抗引渡。