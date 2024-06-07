紀念諾曼第登陸80週年 西方表態挺烏…沒邀俄出席

各方關注俄侵烏後戰火再度肆虐歐陸逾兩年之際，西方國家領袖今齊聚法國北部海灘，紀念為解放歐洲脫離納粹占領，執行代號D-Day的諾曼第登陸作戰屆滿80週年。

法新社報導，代表往昔同盟國的美國總統拜登（JoeBiden）、英國國王查爾斯三世（King Charles III）與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），向當年遠離家園登陸諾曼第（Normandy）沙灘與峭壁的數以萬計將士致敬，他們遭受德軍密集壓制火力而死傷慘重。

1942年也就是二戰期間出生的拜登，將於9日結束赴法的國是訪問，期間預料他將宣揚美國是民主與國際間盟邦的捍衛者，以對比將同他角逐年底大選的競爭對手川普（Donald Trump）。

他出席美國舉辦向美軍陣亡將士致敬的紀念式，逐一會晤當年參加這場戰役而倖存的美軍退役老兵。

查爾斯三世於豎立在維蘇梅鎮（Ver-sur-Mer）的英國紀念碑表示：「我們回顧幾十年來一次又一次給我們帶來的教訓：自由國家必須團結對抗暴政。」俯瞰黃金海灘（Gold Beach）的維蘇梅鎮，是當年英軍的登陸據點之一。

他說：「讓我們祈禱這樣的犧牲永遠不必再發生，我們的感激永續不墜，而我們的崇敬永誌不忘。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）出席英國所舉辦的紀念式，他說：「法國沒有人能夠忘記你們的犧牲。」

杜魯道於加拿大在濱海庫爾瑟萊（Courseulles-Sur-Mer）附近舉辦的紀念式發表談話指出，全世界務必續挺民主，並說：「當前民主仍遭受威脅，民主遭受亟欲重劃國界的侵略者恫嚇，我們的生活方式並非無端臨到，不致力（維護）將無以為繼。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也現身，並與西方國家領袖共同出席在諾曼第舉辦的紀念式，而此時追想當年的登陸，可說是在俄羅斯揮軍之後，針對烏克蘭如何收復失土的磋商，賦予非常鮮明的象徵意義。

儘管二戰期間，蘇聯對於戰勝納粹（Nazism）功不可沒，但上述紀念式俄羅斯官員並未受邀，凸顯2022年入侵烏克蘭後，俄羅斯為西方國家所拋棄。

對於俄國未受邀，總統蒲亭（Vladimir Putin）藉著5日晚間在聖彼得堡（Saint Petersburg）會晤外國新聞媒體，不以為意表示：「任由他們在我們缺席的情況下大肆慶祝吧。」

他說：「蘇聯當年蒙受慘重損失，而俄羅斯是蘇聯的合法政權繼承者，他們卻不願邀請俄國。」並說二戰期間蘇聯陣亡的軍民約莫2700萬人。