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嘉南濃霧特報 全台有雨 端午連假中南部慎防劇烈雨勢

日美韓首次舉行海警聯合演練

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）周四（6月6日），日本、美國和韓國海警船只首次在日本海岸附近舉行聯合三方演練。

分析認為，三國加強海事合作，以應對北京在該地區宣示主權日益激烈的行動。在南中國海，中國與菲律賓海警船只多次發生擦撞，外界擔心這一爭議或激化，導致中國與菲律賓長期盟友美國之間發生武裝沖突。

去年8月，日美韓三國領導人達成協議，加強安全合作以捍衛印太和平穩定。

周四，三國派出巡邏船以及兩架直升機，在日本京都府舞鶴市以北的日本領海外進行了聯合搜救行動訓練。據共同社報道，訓練設想韓國和美國貨船相撞，對著火的韓國船上跳海求生的人員實施救援。

日本近些年來顯著加強對西南部地區的防御，包括沖繩及其外島。該地區被視為具有戰略意義，以應對北京在台灣周邊日益強烈的活動。

上月，日美韓簽署一項協議，合作保護海洋資源、應對非法捕魚、實施搜救行動以及提高地區海事執法能力。中國也定期向日本控制下的爭議島嶼附近海域派出海警船只。

（美聯社）

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