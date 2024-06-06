越南：中國海軍調查船非法考察 已多次交涉
中國海軍「海洋地質26號」調查船在越南周邊海域考察，越南外交部發言人范秋姮今天表示，越南已多次就此和中國交涉，並要求中方不要再進行「各種類似的非法活動」。
越南外交部今天舉行例行記者會，媒體提問這艘調查船正在越南海域和北部灣活動與考察，范秋姮（Pham Thu Hang）回應時做上述表示。
范秋姮指出，關於中國海軍「海洋地質26號」調查船在越南海域「非法考察」的事件，越方多次就此和中國交涉。
她說，越南對此極為關切、堅決反對，要求中方停止「海洋地質26號」在越南所宣稱的專屬經濟海域與大陸棚上的「非法考察活動」，並要求中國不要再進行「各種類似的非法活動」。
范秋姮呼籲中國充分尊重越南的主權權利和管轄權，尊重國際法以及遵守1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）和南海共同行為宣言（DOC），認真落實兩國高級官員對於更好地管控和解決海上分歧的認識，維護雙邊關係良好發展趨勢，為南海的和平穩定作出積極和負責任的貢獻。
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