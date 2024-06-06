諾曼第登陸80週年 英王籲自由國家團結對抗暴政

英國國王查理三世今天在法國出席第二次世界大戰諾曼第登陸80週年紀念活動，致詞時呼籲自由國家團結對抗暴政。當年盟軍的諾曼第登陸扭轉了二戰結果。

法新社報導，查理三世（Charles III）在法國西北部維蘇梅鎮（Ver-sur-Mer）對當時壯烈犧牲的盟軍士兵、法國平民，以及法國反抗軍的勇氣致敬。

「我們懷著最深切的感激之情緬懷他們，以及在那個緊要關頭服役的每一個人。」

查理三世說：「我們回顧幾十年來一次又一次給我們帶來的教訓：自由國家必須團結對抗暴政。」

他還說：「讓我們祈禱這樣的犧牲永遠不必再發生。」

查理三世說，他很榮幸經過這麼多年還可以看到這麼多老兵，在他們還健在的時候聽到他們的親身經歷。

他也改以法文致詞，向在這場爭取自由的聯合行動中喪生的無數平民致敬，說這是「登陸行動的最大悲劇」。

查理三世並對當年法國反抗軍的無比勇氣和犧牲致敬。