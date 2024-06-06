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索羅門親中總理下台後 澳外長到訪盼強化兩國關係

中央社／ 雪梨6日綜合外電報導

澳洲今天宣稱，將與索羅門群島建立「更深入」的關係，進一步加大力度吸引索羅門群島這個近年來逐漸向中國靠攏的太平洋島國。

法新社報導，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）已抵達索羅門群島首都荷尼阿拉（Honiara），將與新總理馬內列（Jeremiah Manele）進行會談。馬內列今年稍早接替親北京的蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）擔任總理。

黃英賢表示，澳洲尋求「全面」加強與索羅門群島之間的關係。

她告訴媒體：「我們已準備好與索羅門群島建立更大型、更深入的夥伴關係。這是一個與新政府探討如何強化合作的機會。」

蘇嘉瓦瑞今年3月卸下總理職位後，已有多批澳洲高階官員與美國議員前往索羅門群島。蘇嘉瓦瑞曾大力支持北京、切斷與台灣的外交關係。他被認為對坎培拉和華府當局抱持高度懷疑態度。

儘管馬內列對中國的支持遠不及蘇嘉瓦瑞堅定，他仍不太可能扭轉前政府的立場。

馬內列本週稍早重申對「一個中國原則」的支持，並對資助這個太平洋島國一系列大型基礎建設升級的中國政府表達「誠摯感謝」。

澳洲 索羅門

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