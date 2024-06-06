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首爾大醫院擬17日起休診 要求政府取消住院醫師處分

中央社／ 首爾6日專電
韓國住院醫師2月中旬起罷工至今，首爾大學醫學院暨首爾大醫院教授非常對策委員會表示，從17日起停止急診室及重症病房外所有診療，要求政府取消對住院醫師的行政處分，並採取合理措施讓醫院恢復正常。圖／美聯社資料照
韓國住院醫師2月中旬起罷工至今，首爾大學醫學院暨首爾大醫院教授非常對策委員會表示，從17日起停止急診室及重症病房外所有診療，要求政府取消對住院醫師的行政處分，並採取合理措施讓醫院恢復正常。圖／美聯社資料照

韓國住院醫師2月中旬起罷工至今，首爾大學醫學院暨首爾大醫院教授非常對策委員會今天表示，從17日起停止急診室及重症病房外所有診療，要求政府取消對住院醫師的行政處分，並採取合理措施讓醫院恢復正常。

非常對策委員會今天彙整針對旗下4間醫院所屬教授的問卷調查結果，決定從17日起停止急診室及重症病房外所有診療。

根據委員會3到6日調查的結果，參與的939名教授中有63.4%贊成進行「包含休診在內的強硬鬥爭」；在5到6日做的追加調查中，750名教授中有68.4%表示有意願參與「除急診室及重症病房外的全面休診行動」。

委員會表示，預定6月17日起休診，要求政府在此之前完全取消針對住院醫生的行政處分，並就這次事件採取合理措施，讓醫院恢復正常醫療活動。

韓國保健福祉部4日宣布撤回先前下達的維持診療命令、復工令、禁止受理（住院醫師）辭呈命令等針對醫師罷工的行政命令，並中斷對未履行復工住院醫師的吊扣執照處分，要求各醫院說服住院醫師返回工作崗位。

但主要醫院對住院醫生返回醫院的展望並不樂觀。韓國聯合新聞通訊社報導，首爾5大醫院的相關人士表示，院方會在確認住院醫師目前的辭職意願後處理辭呈，預期最多只會有3成住院醫師願意回醫院工作。

相關人士表示，根據已與住院醫師談過話的教授說法，許多住院醫師都表示不會繼續接受訓練。更有住院醫師悲觀認為「應該幾乎不會有人回來」，指出可能只有極少數人會因兵役問題返回醫院。

一名大學醫院教授說，除了多數住院醫師返崗意願低落，就算回到醫院，預期也是以原本就受歡迎的科室為主，真正需要人手的基本醫療科狀況只會日益惡化，導致相關醫師比起留在醫院，更傾向自行開業。

韓國住院醫師因不滿政府大舉擴招醫學生的政策，大舉請辭罷工，但政府態度強硬，不願重蹈以往顧及醫療需求而收回政策的覆轍，雙邊僵持至今已近4個月。

首爾5大醫院中住院醫師占比最高的首爾大醫院，病床使用率已降至51.4%最低，其他4間大醫院則都在60%上下，若教授們真按今天決議自17日起全面休診，醫院的醫療量能預計將進一步下降。

醫師 首爾

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