日本統計 4年共逾10萬人死於COVID-19

日本政府厚生勞動省公布人口動態統計顯示，日本從2020年到2023年累計超過10萬人死於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

日本讀賣新聞報導，日本2023年有3萬8080人死於COVID-19，加上2020年到2022年的數字後，總計已有10萬5950人因感染COVID-19死亡。

COVID-19開始流行的2020年，日本共有3466人死亡；到了易造成重症化的Delta變異株流行的2021年，共有1萬6766人染疫死亡；2020年主流病毒株雖然變成致死率下降的Omicron變異株，但因為感染人數激增，造成死亡人數也高達4萬7638人。

在4年疫情下染疫死亡的10萬5950人中，男性為5萬7222人、女性為4萬8728人。

厚生勞動省過去每天都會公布COVID-19死亡病例，但隨著調降COVID-19防疫等級等同季節性流感後，就改為根據5個月後彙整的人口動態統計數據，以月為單位進行公布。