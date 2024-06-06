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歐盟大選投票起跑 200萬首投族4國選民最低16歲

中央社／ 布魯塞爾6日專電
牽動歐盟人事大換屆的歐洲議會選舉今天起一連4天在27國分別投票。圖／法新社
牽動歐盟人事大換屆的歐洲議會選舉今天起一連4天在27國分別投票。圖／法新社

牽動歐盟人事大換屆的歐洲議會選舉今天起一連4天在27國分別投票。3億7000萬選民中「首投族」估計逾200萬人，比利時和德國第一次將投票年齡降到16歲。

歐洲議會（European Parliament）每5年一度的改選從今天荷蘭首先投票起跑，7日愛爾蘭、捷克投票，8日義大利、拉脫維亞、馬爾他、斯洛伐克投票，其餘20國都將在9日進行投票。

據歐洲議會上午的匿名背景說明記者會，議會希望各國可將合格選民年齡門檻降到16歲，不過這次多數國家仍設在18歲以上，希臘為17歲，奧地利和馬爾他過去已降至16歲，比利時、德國則是從這次開始將歐洲議會的投票年齡降到16歲。因此這次選舉估計約有200萬人首度投票。

年輕選民是歐盟極端政黨亟力拉攏的對象，中國短影音社群平台TikTok早就被極右和極左派政治人物鎖定、賣力經營。

歐洲政治新聞網站Politico在3月就統計歐洲議會現任705位議員在TikTok上的表現，結果發現有186位議員開帳號，其中以左派政團和極右黨團「認同與民主」（ID）議員占各自黨團人數比最高，且後者在活躍度、粉絲數和按讚數都遠遠超過其他黨團。

至於候選人年齡，丹麥、德國、荷蘭等15國公民18歲以上就可參選歐洲議會議員，門檻最高的是義大利和希臘，訂在25歲。

另根據議會資訊，比利時、保加利亞、希臘和盧森堡4國強制規定合格選民須參與投票；愛沙尼亞是唯一允許海外選民以電子通訊投票的國家，德國、瑞典、荷蘭等14國的海外選民則可用郵寄投票。

在依人口計算的歐洲議會席次上，盧森堡、馬爾他、賽普勒斯3個小國可各選出6位議員，是最低保障額度；德國席次則是達到歐盟條約規定的96席「天花板」，居次的法國有81席，第3是義大利76席。

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