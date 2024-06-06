諾曼第登陸80週年 教宗遺憾人類未能記取二戰教訓

教宗方濟各今天對人類未能記取二次世界大戰的教訓表示遺憾，他在諾曼第登陸（D-Day）80週年前夕警告，世界可能會出現新的大範圍衝突。

法新社報導，教宗方濟各（Pope Francis）在寫給巴優（Bayeux）的主教信中寫道，「人是健忘的」。位在法國北部的巴優靠近當時諾曼第登陸的地點。

教宗表示，幾十年來「對過去所犯錯誤的記憶」，有助維持「盡一切可能避免另一場開放世界衝突」的決心。

但教宗繼續說：「我悲傷地注意到，如今情況已不同，人是健忘的。」

教宗認為令人擔憂的是，人們開始認真考慮世界將再次發生大範圍衝突的假設，逐漸習於接受這種無法令人接受的事有可能發生。

教宗方濟各經常譴責他所謂的「漸進式第三次世界大戰」所帶來的後果。

法國今天將在北部舉辦國際領袖慶祝活動，紀念1944年 6月6日諾曼第登陸80週年。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將接待來訪的美國總統拜登（Joe Biden）、英國國王查爾斯三世（King Charles III），以及加拿大總理杜魯道（JustinTrudeau）。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將在法國北部諾曼第與西方領袖共同參加紀念儀式，由於莫斯科入侵烏克蘭，俄羅斯官員未被邀請參加。