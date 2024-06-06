日本眾院通過政治獻金修法 拚本會期出參院

日本眾議院全體會議今天在自民黨等政黨人數優勢下，通過自民黨版的政治資金規正法（類似台灣的政治獻金法）修正草案，接下來將送進參議院審議，預計在國會本會期內完成修法。

自民黨內派閥日前相繼爆出所屬議員募到募款餐會餐券販售配額後的超額部分收入，被派閥以「回扣」方式回流給議員，而這些「回扣」金額並未刊載在派閥或議員的政治獻金收支報告書，成為不列入帳冊內的「小金庫」（秘密資金）。

日本放送協會（NHK）報導，朝野政黨對此都提案修正政治資金規正法。

這項修法今天在眾議院全體會議上進行表決，自民黨採納公明黨及日本維新會意見所提出的修正案，獲多數議員贊成通過，接下來將送進參議院審議，預計在6月底休會的國會本會期內完成修法。

眾議院今天通過的自民黨修法版本規定，為引進所謂的「連坐制度」，要求議員必須製作政治獻金收支報告書的「確認書」。修法也把公布購買募款餐會餐券者的金額標準，從原本的「超過20萬日圓」下修為「超過5萬日圓」。

再者，有關政黨給予黨內政治人物「政策活動費」的部分，表示每個項目使用目的與支出時間的收據，必須在10年後對外公開。

眾議院全體會議今天在表決前先進行討論，反對自民黨版的立憲民主黨議員表示，自民黨版未限制企業等購買募款餐會餐券，為提供政治人物及政治團體政治獻金留下法律漏洞，「滿是漏洞的自民黨版本完全無法杜絕『小金庫』問題」。

雖然在隨後進行的表決中，立憲民主黨等在野黨表示反對，但最後仍在自民黨、公明黨、日本維新會等以優勢人數通過自民黨版本。

至於立憲民主黨與國民民主黨共同提案的修法版本等，全數都在全體會議上遭否決。