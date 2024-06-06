擔心民眾養債 澳洲嚴審先買後付

整頓金融秩序，澳洲將列管「先買後付」(buy now, pay later)制度。隨著新冠疫情衍生的先購買之後再付款制度，雖讓消費者購物更加方便，但由於擔心民眾出現養債習慣，澳洲政府將立法要求相關業者嚴加審核申請人的支付能力。

據《路透社》報導，澳洲政府5日宣布草案，要求「先買後付」業者必須對借貸人實施信用審查，目前業者運作方式通常提供即時免息短期貸款且不太進行信用審查，並提供債務人分周或月付款，因此，相當適合手頭現金短缺的人。

另外，由於「先買後付」公司主要是透過商家費用而非利息收入作為營收，因此也免於適用管理信用卡公司的規範。不過，這項草案要求「先買後付」業者日後必須取得澳洲信用執照並受澳洲證券投資委員會管理。

澳洲金融服務部長瓊斯(Stephen Jones)表示，「如果其模式與方式就像信用，就應該接受應有的管理。」

COVID-19疫情期間讓線上購物蔚為風潮，也讓先買後付業者順勢崛起，但隨著澳洲對抗通膨，外界對於民眾償還能力的憂慮也隨之出現。目前18至25歲的Z世代青少年是主要先買後付用戶，目前澳洲擁有700萬個仍在使用中的先買後付帳戶，平均交易金額則約澳幣136元(約新台幣2925元)。

業者願意配合

據《澳洲廣播公司》報導，澳洲先買後付業者Zip表示歡迎，並表示該公司已持有信用執照並對客戶進行信用與支付能力審查。澳洲金融業協會(AFIA)執行長泰特(Diane Tate)也指出，「這套立法框架不僅強化消費者信任並將消費者保護納入法律，同時也支持了先買後付產業的未來發展。」

支付延遲費用比率增加

不過過去4年，支付延遲費用的用戶人數大幅增加，截至2024年1月為止的前1年，有20%的先買後付用戶支付延遲費用，相較2020年1月當時僅有5%。

對此，澳洲「消費者行動法律中心」(Consumer Action Law Centre)負責人唐金(Stephanie Tonkin)表示，來尋求財務諮詢的民眾中，逾半的人正在努力償還先買後付債務。她說，「我們不只發現一個帳戶而已，而是來自一家供應商多個帳戶，或是橫跨多個提供應商多個帳戶。」

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