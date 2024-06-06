捷克參院副議長10日訪台 邀台積電合作發展半導體

捷克參議院副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）將在下週一訪台，此行主要目的是推動台捷「晶片合作」。他說，台灣在生產與研發晶片領域領先全球，捷克希望從台灣獲得啟發和經驗，很歡迎台積電等半導體公司來捷克設立研究中心。

德拉霍斯將搭乘9日的布拉格台北直航班機，於下週一（10日）抵達台灣，展開為期一週訪台計劃。

德拉霍斯接受中央社記者專訪時表示，此次台灣行，他將會見行政院、立法院的重要代表，並與大學、中央研究院及產業界交流；這次訪台，「政治會議是重點」，但作為一名前科學家，他也對其他議題十分感興趣。

德拉霍斯將率領約20人代表團，包含捷克頂尖大學與科學院代表，當中有科技部副部長哈夫里可娃（Jana Havlikova），將與國研院台灣半導體研究中心（TSRI）和國家實驗研究院（NARLabs）等機構，進一步討論半導體合作細節。

此外，團員中也包含捷克國家博物館館長盧卡其（Michal Lukeš），他們將在台灣開幕「捷克城堡」與「捷克音樂作曲家」展覽；同時，也在捷克文化中心啟動之際，辦理「捷克攝影圖文展」。

● 德拉霍斯多次訪台 見證台灣30年巨大變化

這將是德拉霍斯第4次訪台。德拉霍斯回憶，他與台灣的合作始於1988年，當時是透過書信聯繫，在「天鵝絨革命」（Velvet Revolution）後，他才得以實際走訪台灣，並在1990年代中期訪台2次，因此他見證台灣過去30年的巨大變化。

德拉霍斯說，2022年，他率領小型代表團訪台，儘管當時仍在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間，但他與代表團受到熱情接待，包括總統在內多位重要人物的歡迎。

德拉霍斯表示，此次訪台，主要是「延續上次訪台合作計畫」，推動雙方在晶片合作進展，「很高興台灣企業與機構願意參與其中，與捷克分享他們的知識」。

德拉霍斯表示，台灣在生產與研發晶片領域領先全球，捷克希望從台灣獲得啟發和經驗，並在國內共同開發晶片設計與供應鏈韌性中心，以及進行人才培育，「捷克希望例如台積電等半導體公司，在捷克建立研究中心，並加強兩國大學在晶片設計方面的合作」。

德拉霍斯說，捷克擁有頂尖的研究設備，致力於晶片研究和設計，但仍然有發展的空間。捷克正在制定國家半導體戰略，建立總體計畫框架，同時也在擴大培訓計劃，讓學生成為未來的半導體專家。

● 捷克盼取經台灣經驗 打造半導體供應鏈

談及捷克具備的優勢，德拉霍斯表示，捷克具地理位置與直航優勢。台積電即將在德勒斯登（Dresden）設廠，而捷克首都布拉格鄰近德勒斯登，車程僅需2小時，加上台捷之間有直航，因此布拉格會是理想的半導體供應樞紐。

事實上，在布拉格和德勒斯登之間，有一個叫烏斯提（Ústí nad Labem）的地區，其與薩克森邦（State of Saxony）相接，這將是建立半導體供應鏈的潛在地區。

德拉霍斯表示，烏斯提是個工業化城市，當地有化學、煤礦、鋼鐵等工廠，如今烏斯提正努力轉型為高科技產業城市。未來半導體公司在捷克設廠，中央或地方政府可能會提供資金支持，「尤其是烏斯提地區，它們了解台積電在德勒斯登設廠帶來的優勢，正在積極討論」。

台灣第一座IC設計海外訓練基地將落腳布拉格，對此德拉霍斯表示，「這有很大潛力成為整個中歐地區培訓地。」目前台捷雙方正密集準備，讓IC設計基地在9月順利啟動。

除了IC設計基地，布拉格的查理大學（CharlesUniversity）也在與國立政治大學合作下，成立「供應鏈韌性中心」（Supply Chain Resilience Center）；捷克第二大城布爾諾（Brno）也將有一個晶片研究與設計中心。

德拉霍斯說，這些都是台捷合作計劃一部分，目標是增強供應鏈韌性與半導體研發合作。這次訪台，他將帶著專家與政治大學和國家實驗研究院，就合作詳細討論。

● 台捷合作交流多元 德拉霍斯扮重要推手

針對近期中國的環台軍事演習，德拉霍斯表示，捷克非常關注台灣周邊的軍事演習，因台灣海峽的和平穩定，對區域和全球的安全繁榮具重要性。他說，「所有解決方案都應該透過和平手段，而不是單方面行動，特別是不應以武力增加緊張局勢」。

德拉霍斯認為，希望台海局勢不會惡化，如此不會影響半導體產業鏈，但仍要確保半導體供應鏈以友岸外包（friendshoring）形式保持活躍，並進一步擴展，這方面捷克非常樂意與台灣合作。

德拉霍斯表示，台捷之間有豐富的合作潛力，除了半導體外，太空工業、生物醫學、計算機和人工智慧等領域，也都可望合作；目前捷克與台灣的大學已經有超過50個雙邊協議，數百名學生交換交流。

德拉霍斯表示，文化交流也是台捷合作的重要面向，很高興見到布拉格與台北都設有文化組，定期推動展覽、音樂會等活動。他特別期待，即將在捷克國家博物館舉辦的國立故宮博物院展覽，這將成為中歐的文化盛事。

此外，對於台北布拉格直航即將滿一週年，德拉霍斯作為雙邊直航的重要推手，他說，很高興見到台捷直航得以實現，現在每週各有2個來回航班，據他所知，機票幾乎售罄，由此可見，台捷之間不僅有大量的觀光需求，商務活動也逐漸增加，反應熱烈。

德拉霍斯表示，直航不僅讓兩國更緊密聯繫，也讓台灣遊客有機會發現布拉格之美，「布拉格是一大吸引力，但捷克不只有布拉格，還有其他美麗的城鎮」。他很期待他的第4次台灣行，樂見與台灣展開更多合作。