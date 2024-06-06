菲律賓外海漁船爆炸起火 至少6死6獲救
菲律賓海岸防衛隊官員今天表示，一艘漁船在菲律賓中部宿霧省（Cebu）外海近3公里處發生爆炸起火，造成至少6名船員喪生，另有6人獲救。
美聯社報導，海岸防衛隊官員說，倖存船員仍在醫院接受治療，包括這艘名為F/B布萊恩國王（F/B KingBryan）漁船的船長，他們驚魂未定，無法告訴調查人員船上昨晚在宿霧省那加市（Naga）外海發生爆炸起火的原因。
海岸防衛隊表示，其中一名受傷船員在宿霧的醫院接受治療，情況危急。
這艘有竹製舷外支架的木船似乎在爆炸發生前出現發動機故障，大火當時吞沒船隻，導致船員受傷，其他人員被迫驚慌地跳入海中。海岸防衛隊官員說，一艘路過的拖船協助滅火，海岸防衛隊也展開搜救行動。
由於風暴頻繁、船隻維護不善、過度擁擠以及安全法規執行不力，菲律賓群島海上事故屢見不鮮。
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