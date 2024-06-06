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佳子公主訪希臘穿600元平價衣…日網友讚親民 專家憂負面影響

聯合新聞網／ 綜合報導
佳子公主近來訪希臘，但行程中曾穿著平價服飾引起爭議。 路透
佳子公主近來訪希臘，但行程中曾穿著平價服飾引起爭議。 路透

日本為紀念與希臘建交150周年，皇室佳子公主近來前往希臘，進行為期8天的訪問。過程中，佳子公主經常以平價服飾現身，展現出親民的形象，頗受一般民眾的好評。不過也有意見認為，佳子公主穿著不夠體現皇室的端莊，因此提出質疑。

根據日本媒體「女性自身」報導，佳子公主這回訪希臘，在地媒體稱呼他為「東洋的黛安娜」，並說她是一位幾乎總是在微笑的公主。在參觀帕德嫩神廟時，佳子公主上衣穿著泡泡繡的短袖針織，這款式出自日本廠商「Pierrot」，價格約是2990日圓（約相當於新台幣621元）。

過去佳子公主在訪問其他國家時，也曾穿著過同廠商的平價服飾。對此，社群網站「X」上有不少網友給出好評，表示「佳子公主的衣服好可愛」、「親民的佳子公主好漂亮喔」、「對佳子公主的好感上升了」。而他所穿著過的衣裝，銷量往往也在日後提升。

不過報導指出，疑似有宮內廳職員對此有疑慮，包括佳子公主的服飾是否符合官方訪問的要求，或者怎麼沒有撥預算換其他衣服等等。按理而言，相關高層應該會有瞭解服飾方面的人員才對，卻沒有提出質疑。

靜岡福祉大學名譽教授小田部雄次表示，如果是私人旅行，穿著平價方便的服裝當然沒問題，但這是代表皇室和國民的訪問，理應有更合適的裝扮。且皇室穿著這樣的服飾，有可能被認為是在幫忙推銷該品牌。

小田部教授不否認穿著平價服飾，確實可以帶來親民感，但這是國家與國家間的訪問行程，更應該避免「矮化」自己，把自己當作是一般民眾，帶給對方國家「輕薄」的印象。也可能讓一部分的日本國民，對於皇室的格調和尊嚴感到失望。

希臘 日本皇室 服裝

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