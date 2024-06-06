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尹錫悅怒批北韓「卑鄙挑釁」！誓言不會袖手旁觀

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓總統尹錫悅6日表示，南韓不會對北韓的「卑鄙挑釁行為」袖手旁觀。法新社資料照
南韓總統尹錫悅6日表示，南韓不會對北韓的「卑鄙挑釁行為」袖手旁觀。法新社資料照

南韓因應北韓近日發射軍事偵察衛星和發放大量垃圾氣球等行動，4日決定中止兩韓919軍事協議，朝鮮半島局勢目前高度緊張。南韓總統尹錫悅6日表示，南韓不會對北韓的「卑鄙挑釁行為」袖手旁觀，並誓言透過強大的軍事準備和強化與美國等盟友的合作，來捍衛人民安全。

韓聯社報導，尹錫悅6日在國立首爾顯忠院的陣亡將士紀念日發表上述言論，稱「北韓在黃海進行砲擊和飛彈發射後，還做出一連串任何正常國家都會感到羞恥的卑鄙行為」，稱面對北韓威脅，政府絕不會袖手旁觀。

尹錫悅誓言，為遏止北韓威脅，「我們將保持堅如鐵甲的軍事準備，並對挑釁做出堅決且壓倒性的回應」，稱在進一步強化與美國盟友以及與國際社會合作的基礎上，南韓將堅定捍衛人民的自由與安全。

北韓 南韓 尹錫悅

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