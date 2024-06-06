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斯洛伐克總理遇刺後首露面！稱「原諒槍手」 最快月底上工

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
斯洛伐克總理費科遇刺後5日首度透過影片發表談話。路透
斯洛伐克總理費科遇刺後5日首度透過影片發表談話。路透

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）5月15日身中多槍，送醫搶救後撿回一命，日前已出院康復中。費科5日透過影片首度露面表示，可能最快會在6月底重返工作崗位，並稱原諒槍手，對他也沒有仇恨。

費科在臉書發布預錄影片說，「如果一切順利，我可以在6月底至7月初之間重返工作崗位。」

他並表示，「我對槍殺我的陌生人沒有仇恨」，稱「我原諒他」，希望他能好好想想他做了什麼，以及他為何要這麼做，並補充說計畫不對槍手採取法律行動。

儘管如此，費科指責反對派煽動仇恨，迫使這起刺殺事件發生。他說，他對俄烏戰爭及其他議題的看法與歐洲主流截然不同，才使他成為受害者。

費科5月15日在漢德洛瓦與民眾握手時，遭到71歲槍手辛圖拉（Juraj Cintula）連開5槍，一度命危送醫搶救，目前正在康復中。

俄烏戰爭 影片

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