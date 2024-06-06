恐降低威攝力！五眼聯盟示警：解放軍持續挖角西方軍事人才

五眼聯盟5日發布聯合報告示警，中國一直在規避西方阻撓措施，持續招募現役和退役西方軍事飛行員與其他人員以訓練解放軍。

路透報導，美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭情報部門5日發布公開通知稱：「訓練中共解放軍的西方雇員，可能會降低我們的威懾能力，從而增加未來衝突的風險。」

這份通知是五眼聯盟的最新警告，表示隨著北京不斷增長的實力擾亂了與華盛頓和其盟友的關係，對於中國政府主導的間諜行動、網路攻擊和智慧財產權竊盜的擔憂逐漸增加。

中國駐華盛頓大使館並未立即會回應置評要求。

情報機構在這份通知中表示，中共解放軍正利用在南非和中國的私人企業，雇用來自西方國家的前戰機飛行員、飛行工程師和空中作戰中心人員，來訓練其空軍和海軍飛行員。

通知稱：「解放軍希望這些人員的技能和專業知識，能夠增強其軍隊的空中作戰能力，同時深入了解西方的空中戰術、技術和程序。」

路透引述美國國家反情報與安全中心（NCSC）官員稱，中方至少從紐西蘭招募5名前飛行員、英國約30名，還有部份來自德國和其他國家。