證實遭受重大網攻 帛琉總統：北京想弱化帛琉對外關係

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
帛琉總統惠恕仁5日在日本東京的記者會上發言。法新社
帛琉總統惠恕仁5日在日本東京的記者會上發言。法新社

法新社報導，關於美媒日前披露我12個邦交國之一帛琉大量文件被駭外流，正出訪日本的帛琉總統惠恕仁5日向媒體證實，帛琉遭遇到針對政府資料的首次重大網攻，並將矛頭對準中國大陸。

紐約時報此前指出，帛琉政府被駭資料達2萬多份，我國3日已表態願意協助帛琉增進數位防禦能力。

惠恕仁指出，資料被駭發生在3月，當時帛琉才和美國簽訂為期20年的經濟、安全新協議。他說，「中國希望弱化那些關係，暴露我方的脆弱，駭進我們的系統真是達成目的絕佳方式」。

惠恕仁並透露，資料分析顯示，用於攻擊的勒索病毒可能是在俄羅斯開發、從馬來西亞發出，且看似和中國有所關聯；之所以推測有外國當局涉入，是因為犯案者對金錢沒興趣，「他們確實沒有索要一毛錢」。他並將此事稱為一記警鐘。

紐時指出，一個名為「DragonForce」的勒索軟體組織已承認犯案，被駭文件出現在暗網。

鑒於犯案動機不在錢，惠恕仁將該網攻稱為「騷擾」，且說外洩的文件包括民眾個資。他也說，這已不是第一次北京不尊重彼此界線，先前也有研究船在帛琉海域未經其許可就從事活動。

惠恕仁4日和日本首相岸田文雄同意強化日帛合作，包括在防務方面。惠恕仁說，台、美、日都已表態願幫助帛琉強化數位安全。

中國外交部發言人毛寧4日被問到網攻指稱時，稱她不了解具體情況，並說北京一向反對一切形式網攻且也在嚴加遏制。

帛琉 惠恕仁 馬來西亞

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