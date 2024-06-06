諾曼第登陸80周年 美英法不邀俄

美國總統拜登五日抵達法國，六日將參加諾曼第登陸八十周年紀念活動。拜登此行意在強調美國對歐洲盟友的承諾，以及他有別於大選對手川普的民主願景。

拜登搭乘空軍一號抵達巴黎的歐利機場，法國總理艾塔爾接機。拜登此行將在法國訪問五天，期間將參加諾曼第登陸八十周年慶祝活動，並進行國是訪問。

白宮國家安全顧問蘇利文說，在諾曼第停留期間，拜登將和烏克蘭總統澤倫斯基會面，討論如何擊退入侵的俄羅斯。

蘇利文表示，拜登在諾曼第將發表兩場演說，將聚焦談孤立主義的危險，以及挺身抵抗獨裁者的必要性。

拜登表示他的許多觀點與對手川普截然不同。拜登說，他認為美國的安全取決於「世界各地的盟友」，但川普「只想放棄盟友」。川普曾威脅，若北約盟國不增加國防開支，他將放棄這些盟友。外界擔心如果川普再次當選總統，美國可能退出北約。

此外，拜登將接見曾參與諾曼第登陸戰的在世老兵。逐年凋零的這些貴賓約二百人，他們已高齡九十多歲，有的已逾百歲。他們在一九四四年六月六日的登陸行動中冒著生命危險，將歐洲從納粹占領中解放。

白宮國家安全會議發言人柯比表示，拜登此行將和法國總統馬克宏討論，運用俄羅斯遭凍結的約三千億美元資產其中一部分來協助烏克蘭。

拜登六日將與馬克宏、英國國王查理三世和加拿大總理杜魯多等人緬懷二戰盟軍英勇事蹟，這將是查理三世罹癌後首次外訪。德國總理蕭茲和義大利總統馬達雷拉也將出席活動，象徵二戰後的國際大和解。

法國原本邀請俄國代表團與會，但因美、英質疑，法國在最後一刻變卦不邀俄方。當年蘇聯紅軍在歐洲戰場東線牽制大量納粹德國軍力，並率先攻克柏林，對結束二戰有很大貢獻，但近年因俄烏戰爭等地緣政治緊張，俄國連參加二戰紀念活動都遭美英杯葛。