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拜登祭最嚴移民禁令 強生批作秀

聯合報／ 編譯俞仲慈／綜合報導
在美墨邊界尋求庇護的無證移民。(歐新社)
在美墨邊界尋求庇護的無證移民。(歐新社)

美國總統拜登四日頒布任內最嚴格的移民庇護禁令，允許美墨邊境執法人員四日起迅速驅離大批無證移民出境，並暫停受理庇護申請。拜登強調此舉「別無選擇」，不過眾院議長強生則痛批拜登根本沒有關心邊境安全危機，只是在作秀。

拜登在國土安全部長梅奧卡斯等官員陪同下，舉行記者會宣布新移民政策：「今天我要做國會共和黨人拒絕做的事，也就是採取必要措施確保我國邊境安全。不採取合法途徑或是未經許可非法入境的移民，滯留美國的庇護申請將受限。」

拜登新移民政策規定，若連續七天平均每日在入境口岸被捕的非法移民逾二千五百人次，立即停止庇護申請，形同對無證移民關閉邊境。拜登強調自己與川普不同：「我永遠不會把移民妖魔化，也永遠不會在邊境將兒童與家屬強制分離。」

這是拜登迄今針對管控邊境最激進的措施。管控無證移民是今年美國總統大選主要議題之一，這項限縮庇護申請人數的行政命令規定，連續十四天申請人數在一千五百人以下，才會取消禁令。上次庇護申請日均不到一千五百人是在二○二○年七月新冠疫情高峰期間。

眾院議長強生批評拜登早該有所作為：「如果拜登真的關心邊境問題，早就該這麼做了。」

由於拜登移民新政策立即生效，四日起抵達美國邊境的移民無法入境申請庇護，並面臨隨時被驅逐的命運。官員透露，大批移民可能在數小時內遭強制驅離，遣返墨西哥或其祖國，不過基於人道主義，對於沒有父母陪同的未成年人則有豁免，申請庇護另案處理。

根據美墨兩國協議，墨西哥每月接收數以萬計來自古巴、海地、委內瑞拉與尼加拉瓜的無證移民，但拜登新移民規定實施後，尚未確認墨西哥當局是否願意擴大收容被驅離出境的非法移民。

拜登和幕僚們希望此舉可減輕民主黨執政的紐約和丹佛等城市壓力，這些城市面對大量無證移民的食宿問題。但此舉肯定會激怒拜登的一些左翼支持者，他們指責拜登正在學川普關閉邊境，違反任何人都有權在美國尋求保護的保證。

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