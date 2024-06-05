首度未獲絕對多數席次！印度執政聯盟大選慘勝 莫迪與盟友會談

印度總理莫迪（Narendra Modi）的政黨今天正在與主要盟友談判組成政府，這是莫迪所屬政黨自10年前上台以來，首度未能獲得絕對多數席次。

莫迪領導的右派印度人民黨（BJP）意外遭遇挫折的1天後，印度各黨派領袖都試圖鞏固自己的地位並加強聯盟。

昨天公布的結果顛覆為期6週選舉期間各界的看法，也就是莫迪的印度教民族主義政策將使他獲得壓倒性勝利，結果他面臨著可能比預期更艱難的第3任期。

為莫迪撰寫傳記的穆霍帕德耶（NilanajanMukhopadhyay）說：「這將迫使莫迪採取其他人的觀點－我們將看到更民主且健全的議會。」

「他必須成為一個擺脫過去的領導人；我們必須看到一個新的莫迪。」

莫迪領導的印度人民黨失去前兩屆國會任期內享有的絕對多數優勢，但仍可望組成政府，領導一個由較小黨派組成的執政聯盟。