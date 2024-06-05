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歐盟大選後可能更右傾 如何應對極右派成關鍵

中央社／ 布魯塞爾5日綜合外電報導
歐洲議會選舉本週登場，預料選後極右派勢力將大增，中間派也將右傾。 美聯社
歐洲議會選舉本週登場，預料選後極右派勢力將大增，中間派也將右傾。 美聯社

歐洲議會選舉本週登場，預料選後極右派勢力將大增，中間派也將右傾。包括歐盟執委會主席范德賴恩在內，許多人都在思考：要如何應對極右派？應不應該相信他們？

美聯社報導，自5年前的歐洲議會（EuropeanParliament）選舉落幕以來，民粹、極右、極端主義政黨已領導3個歐洲聯盟（EU）成員國政府，另外還加入數個國家的執政聯盟。如今民調更顯示他們在歐盟各地支持度大增，情況前所未見。

因此，歐盟政治立場很可能在選後向右傾斜，大量民調結果與政治觀察家都同意此說。

獨立智庫「布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所」（Bruegel）高級研究員狄梅齊茲（Maria Demertzis）表示，「（歐盟）一定會向右轉，問題是幅度有多大」；倘若極右派真的成為歐洲議會第2大勢力，未來歐盟如何治理、誰來治理，將值得觀察。

極右派在阻擋移民、嘲弄氣候變遷因應措施、維護保守家庭價值等議題上態度團結一致，但其內部也存在重大分歧。例如針對俄烏戰爭，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）支持西方，與匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）態度相左，其他領導人立場則曖昧不明。

目前民粹主義及極右派政黨在歐洲議會分裂成2個黨團：法國極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）所屬的「認同與民主黨團」（Identity andDemocracy），以及梅洛尼所屬的「歐洲保守及改革黨團」（European Conservatives and Reformists）。

目前並不清楚極右及民粹主義政黨選後將如何籌組新黨團。

對部分極右派來說，眼前的首要任務是「登上大雅之堂」，並獲得菁英階層的認可，畢竟瑪琳．雷朋可能投入2027年法國總統大選，而梅洛尼早就登上義大利總理大位。

梅洛尼領導義大利近2年來，成功消除外界初期的擔憂。她在歐盟峰會上證明自己值得信賴，願意為達成協議而努力，甚至還會在重要討論時約束奧班。

儘管梅洛尼在國內挨批不當對待不符合保守家庭價值的族群，又遭控限制新聞自由，但歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula vonder Leyen）等領袖都選擇掩蓋這類抱怨。

此外，親商自由派及綠黨預料將在選後丟失席次，因此隸屬歐洲議會最大黨團「歐洲人民黨」（EPP）的范德賴恩與其顧及即將卸任盟友的反對，她更希望保留納入梅洛尼的結盟選項。更何況范德賴恩若要拿下第2個5年主席任期，還需要720席歐洲議員的361人力挺。

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