諾曼第登陸80周年！拜登抵法演說將強調抵抗獨裁 民主願景有別於川普

美國總統拜登今天抵達法國，將參加諾曼第登陸80週年紀念活動。拜登此行意在強調美國對歐洲盟友的承諾，以及他有別於2024年美國總統大選對手川普的民主願景。

綜合路透社和法新社報導，拜登今天搭乘空軍一號抵達巴黎的歐利機場（Orly airport），法國總理艾塔爾（Gabriel Attal）接機。

拜登此行將在法國進行為期5天訪問，期間將參加諾曼第登陸80週年慶祝活動、發表眾所矚目的演說，並且進行國是訪問。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在飛巴黎的總統專機上告訴媒體，在諾曼第停留期間，拜登將和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）坐下來討論如何擊退入侵的俄羅斯。

蘇利文表示，拜登在諾曼第將發表兩場演說，第一場是6日在官方紀念儀式中，第二場則是7日在著名的赫克角（Pointe du Hoc）懸崖邊，兩場演說都將聚焦談孤立主義的危險，以及挺身抵抗獨裁者的必要性。

此外，拜登此行感人一刻將是接見曾參與諾曼第登陸戰、目前仍在世的老兵。

逐年凋零的這些貴賓人數預期約有200人，他們大多已高齡90多歲，有的甚至已逾百歲。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，拜登此行將和法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）討論，運用俄羅斯遭凍結的約3000億美元資產其中一部分來協助烏克蘭的可能性。

拜登6日將與馬克宏、英國國王查理三世（Charles III，或譯查爾斯三世）和加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）等人緬懷二戰盟軍士兵的英勇事蹟，他們在1944年6月6日的登陸行動中不惜犧牲自己的性命，將歐洲從納粹占領中解放。

這將是查理三世診斷罹癌後首次外訪。

盟軍士兵的犧牲將是紀念活動的焦點。與此同時，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）也將出席活動，象徵二次世界大戰後的國際大和解。