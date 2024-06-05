反對喬治亞境外影響力新法 異議人士遇襲險喪命

喬治亞通過「境外影響力」新法惹議，反對這項法律的大學講師賈帕里澤接到不明身分人士威脅要謀殺他的電話，讓他知道與反對派合作不僅危險，且可能致命。

現年50歲的賈帕里澤（Gia Japaridze）發起反對喬治亞這個高加索國家針對人權組織和媒體的「境外影響力」新法。一天他剛結束與外國大使會面，敦促他們制裁喬治亞執政黨後，有人在他位於首都特比利西（Tbilisi）的住家外頭偷襲他。

賈帕里澤說：「我感受到來自後面及兩側的攻擊。」他在成為喬治亞反對派活躍人士之前，擔任10年的外交官。

他說：「他們開始用沉重的棍棒打我。我百分之百確定他們會殺了我。」

自從喬治亞這個前蘇聯共和國的國會議員4月提出「境外影響力」法案以來，反對立法的維權人士、獨立記者和政治人物已經面臨數週的暴力和威脅。

喬治亞執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）否認策劃這次襲擊，並指責反對派魯莽地危言聳聽。

但人權組織說，鎮暴警察和身分不明人士的毆打，是要恐嚇批評政府的人。

至少有6名公眾人物在過去2個月遇襲，其中包括喬治亞最大反對黨聯合國家運動黨（United NationalMovement）黨魁哈貝什維利（Levan Khabeishvili），他在反對該法的大規模示威活動中遭到警察毒打。

賈帕里澤談到攻擊他的人時說：「他們非常凶猛，我不記得這輩子曾被打成這樣過。…我與大約10位大使交談，向他們解釋說現在情況已經失控。」

喬治亞政府提出這項法案，要求從海外獲取20%以上資金的組織，須註冊為「境外影響力」代理人，隨後爆發大規模抗議活動。

美國、歐洲聯盟（EU）及英國都大肆抨擊這項法案，喬治亞反對派團體稱該法案是仿照俄羅斯相關立法的「俄國法律」，但法案仍於3日由喬治亞國會議長簽署後成為法律。