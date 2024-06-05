印度總理莫迪率內閣總辭 8日可能3度就職

印度大選落幕，新政府即將接棒，總理莫迪（Narendra Modi）今天率領內閣總辭。媒體報導，如果組閣順利，莫迪可能於8日第3度宣誓出任總理一職。

印度第18屆國會下議院選舉今天清晨完成計票，莫迪領導的「印度人民黨」（BJP）和聯盟政黨在543席當中取得292席，過半數享有組閣權。

然而，BJP本身僅取得240席，未能向過去2屆大選那樣一黨過半，因此需要與其他政黨合作，組成聯合政府。

印度總統慕爾穆（Draupadi Murmu）今天在社群平台X發文稱，莫迪率領內閣成員總辭。

慕爾穆接受了莫迪的辭呈，但要求他和內閣部長們繼續留守，直到新政府上台為止。

一般預期，如果執政聯盟當中沒有政黨跳槽，莫迪將可第3度出任總理，追平國大黨籍（Congress）已故總理尼赫魯（Jawaharlal Nehru）的紀錄。

莫迪分別於2014年及2019年率領BJP贏得大選，且都是一黨過半，已經兩度出任總理，執政10年。

「今日印度」（India Today）引述消息人士報導，莫迪今天中午在官邸主持了一場內閣會議，檢討大選結果，下午又與友黨的領袖討論聯合政府組成事宜。

報導說，這些友黨已開始向BJP提出要求，包括出任下議院議長或內閣部長等職位安排；如果談判順利，莫迪可能於8日宣誓就任總理。

BJP在這次大選聯合20多個友黨組成聯盟，其中4個重要政黨貢獻40個席位，若有政黨轉投在野陣營，BJP第3度執政的希望可能破滅。

印度最大在野黨國大黨的主席卡爾基（MallikarjunKharge）昨天在記者會上說，他們已開始與執政聯盟當中的一些政黨接觸，邀請他們共同組閣。

現已有部分觀察人士擔憂，聯合政府組成後，內部政黨的理念歧異與利益衝突，恐將影響印度的社會與經濟改革腳步。