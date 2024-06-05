政局近年戲劇性轉變不斷！薛恩鮑姆當選墨西哥總統 鞏固拉美左翼勢力

前墨西哥市市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）當選成為墨西哥首位女總統，鞏固左翼在拉丁美洲的主導地位。拉丁美洲近年來更習慣政治局勢不時會出現戲劇性轉變。

法新社報導，薛恩鮑姆將於10月1日就職，接替她的政治導師羅培茲歐布拉多（Andres Manuel LopezObrador）的總統職務。羅培茲歐布拉多2018年成為墨西哥第一位左翼總統。

薛恩鮑姆勝選意味拉丁美洲人口和經濟產出最大的兩個國家巴西和墨西哥，仍然堅守在政治光譜的左側。

華府智庫美洲國家對話組織（Inter-AmericanDialogue）專家希福特（Michael Shifter）表示：「在薛恩鮑姆擔任總統期間，拉丁美洲的政治局勢可能不會出現太大變化。」

他告訴法新社：「薛恩鮑姆可能比羅培茲歐布拉多更致力於左翼意識形態，儘管她的政府不太可能尋求對該地區志同道合的盟邦施加太大影響力。」

2023年1月取代極右翼領導人波索納洛（JairBolsonaro）的巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula daSilva）熱烈歡迎薛恩鮑姆當選，並誓言深化經濟關係。

智利、哥倫比亞、瓜地馬拉和宏都拉斯近年來也都相繼選出左派總統。

儘管古巴、尼加拉瓜和委內瑞拉政府被外界認為是獨裁政府，它們和玻利維亞總統阿爾斯（Luis Arce）都自認是社會主義國家。

相較之下，阿根廷在面臨嚴重經濟危機，以及民眾厭倦傳統政治之下，極右翼自由派總統米雷伊（JavierMilei）去年11月於大選勝出。