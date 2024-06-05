諾曼第登陸80周年！美聯社回顧記者不畏凶險 前進戰場躲彈坑裡發稿

紀念諾曼第登陸80週年，美聯社回顧旗下記者如何跟著部隊搶灘並發稿，包括記者葛林躲在彈坑裡敲出美聯社第1份來自灘頭陣地的報導，以及攝影記者爾文與100多名美軍一起遇難。

1944年6月6日，盟軍以近16萬兵力發動諾曼第登陸，揭開對納粹德國的全面反攻，這是史上最大規模的兩棲登陸作戰。

當美聯社記者懷特黑德（Don Whitehead）與其他記者一起抵達英格蘭南部報導盟軍即將進攻諾曼第時，迎接他們的美國指揮官態度務實又嚴肅。

美國陸軍第1步兵師的修布納（Clarence R.Heubner）少將說：「我們將竭盡所能幫助你們報導並照顧你們。如果你們受傷，我們會把你們送進醫院。如果死了，我們會埋葬你們。所以不用擔心任何事情。」

諾曼第登陸當天早晨，美聯社的文字及影像記者遍布空中、波濤洶湧的英吉利海峽水域、倫敦，以及準備出兵的英國港口和機場。資深戰地記者蓋拉格（Wes Gallagher）在盟軍最高指揮官艾森豪（DwightD. Eisenhower）將軍位於英國朴茨茅斯（Portsmouth）的總部，指揮美聯社團隊。

蓋拉格從德國廣播電台得知諾曼第登陸已經開始後，急忙趕到英國新聞部等待官方公報。上午9時前，傳來這樣一條簡短的指示：「先生們，你們有不多不少33分鐘的時間準備你們的報導。」

上午9時32分整，大門打開，記者蜂擁而出發布報導。僅1分鐘後，蓋拉格的快訊透過電傳打字機出現在美聯社紐約總部，內容寫道：「倫敦─艾森豪總部宣布盟軍登陸法國。」

美聯社第1份來自灘頭陣地的報導，則出於記者葛林（Roger Greene）之手。當兩旁士兵都陣亡時，葛林涉水前行，從登陸前線的東端上岸。他躲在彈坑裡，敲出美聯社首份來自灘頭陣地的報導。風將沙子吹進他的打字機按鍵，把紙張吹得嘎嘎作響。

他寫道：「在盟軍狂風暴雨般的進攻下，希特勒（Adolf Hitler）的大西洋壁壘（Atlantic Wall）第1個小時就宣告破裂。」

而在死傷最慘重的奧瑪哈海灘（Omaha Beach），美聯社的懷特黑德與第1步兵師第16團一起登陸時失去鋪蓋和裝備，幾乎失去性命。

他事後回想：「很多人被殺，我不再害怕。我也接受被殺的命運。」

諾曼第登陸後，各方及法國平民傷亡人數持續增加，死者包括33歲的美聯社攝影師爾文（BedeIrvin），他於7月25日在諾曼第小鎮聖羅（Saint Lo）附近遇難，當時他正在拍攝盟軍的轟炸。這次轟炸發生可怕的錯誤，一些轟炸機誤將機上炸彈投向自己的部隊。

美國作戰紀念碑委員會（American Battle MonumentsCommission）的歷史學家白蘭斯（Ben Brands）說，除了躲在路邊壕溝時被彈片擊中的爾文外，還有100多名美國士兵陣亡，近500人受傷。

這個委員會負責管理諾曼第美軍公墓，而爾文就葬在這裡，俯瞰著奧瑪哈海灘。