日本第15架魚鷹機飛抵駐屯地 美軍墜機後首例
日本陸上自衛隊新接收的一架魚鷹運輸機（V-22 Osprey）今天飛抵木更津駐屯地，這是美軍魚鷹機去年在日本外海墜機後首例。對此，木更津市政府持續要求自衛隊確保安全飛行。
美軍1架魚鷹機2023年11月29日墜落日本鹿兒島縣屋久島外海，機上8人殉職。
陸上自衛隊過去向美方採購17架魚鷹機，日本防衛省原訂部署在九州地方佐賀縣佐賀機場，但因跟地方間協議無結論，所以從2020年起暫時部署在木更津駐屯地，到今天之前已部署14架，目前政策方向是在2025年前轉移到佐賀機場。
日本放送協會（NHK）報導，陸上自衛隊接收的第15架魚鷹機，今天中午前從山口縣美軍岩國基地飛抵木更津駐屯地。這是美軍魚鷹機去年在鹿兒島縣外海墜機後，再度有日本新接收的魚鷹機飛抵木更津駐屯地。
日本首波採購的最後兩架魚鷹機目前也已在岩國基地，預計等到完成檢查與試飛後就會飛抵木更津駐屯地，達成防衛省最初規劃的17架編制。
山口朝日放送（YAB）報導，日本採購的17架魚鷹機，尚未交機的最後3架已在今年5月透過海運從美國運抵岩國基地，其中一架完成試飛的魚鷹機今天上午10時左右啟程飛往木更津駐屯地。
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