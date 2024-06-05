寄生蟲疫苗難製作…科學家有新突破 疫苗研發關鍵與它有關

寄生蟲具有高度複雜的遺傳特性，導致針對寄生蟲疾病的疫苗始終難產，至今也全球僅核可預防瘧疾疾病的疫苗！然而，科學家研究多款蠕蟲後發現，許多寄生蟲內都有特殊的蛋白質「sm14」，可藉此研發出疫苗，盼對抗血吸蟲、蠕蟲等物種引發的疾病。

瘧疾狀況更嚴峻

《世界衛生組織》2023年瘧疾國際報告指出，儘管世界致力於解決瘧疾肆虐的問題，但氣候變遷、地緣政治衝突與醫療資源不足，都使得瘧疾防治出現重大阻礙。2022年全球瘧疾病例飆升到將近2.5億人，狀況甚至比2021年更加嚴峻。

《BBC》報導，世界衛生組織免疫接種疫苗與生物製品部門主任歐布萊恩表示，過去總是靠殺蟲劑消除病媒蚊或加裝蚊帳等方式來控制疫情，但隨著蚊子抵抗力增加等因素，控制瘧疾的道路並不順遂。

僅一款寄生蟲疫苗

目前瘧疾疫苗也是對抗疫情的重要工具，包括RTS,S疫苗於2019年問世，成為首款針對寄生蟲疾病的疫苗。儘管疫苗技術相當進步，但醫學界至今也只有一款寄生蟲疫苗──即瘧疾疫苗，更缺乏真菌類的疫苗。由於寄生蟲在人體有複雜的生命週期，還有不同蛋白質的表現，相當難以辦認與追蹤，成為製造寄生蟲疾病疫苗的阻礙。

寄生蟲疫苗的挑戰之一就是複雜的遺傳特性，但流行病學家泰德研究多款蠕蟲後發現，它們體內都有特殊的蛋白質「Sm14」，並就此蛋白質研發出疫苗，能助兒童預防血吸蟲病、狗狗遠離心絲蟲病，目前該疫苗已進入臨床試驗。

喬治華盛頓大學微生物學家貝托尼指出，儘管寄生蟲疾病受到的關注要少得多，資源也更少，但上述疫苗的成功，預計能解決不少寄生蟲疾病的問題。

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