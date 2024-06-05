醉男持刀闖日本JR！月台亮刀又進電車遭逮 影響約3500名乘客

日本JR橫濱站今天發生疑似醉男亮刀事件，男子先是持刀坐在月台上，接著又進入電車內，最後在JR川崎站被警方逮捕，所幸過程中無乘客受傷，但造成列車誤點影響約3500人。

日本每日新聞報導，一名女乘客今天上午10時50分左右報警表示「有男子持刀坐在（月台）地上」，這名男子之後持刀進入電車內，最後在電車停靠的JR川崎站遭警方逮捕，所幸無人受傷。

神奈川縣警方表示，這名男子坦承持刀，看起來似乎有喝酒，警方正在詳細調查中。

JR東日本公司表示，受影響的東海道線一度單向停駛，到上午11時23分恢復列車正常行駛。這名男子搭乘的電車區間停駛，造成兩個車次最多誤點23分，影響乘客數約3500人。

讀賣新聞報導，警方表示，男子隨身攜帶兩把刀，據稱是酒醉狀態。

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