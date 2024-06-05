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碰觸敏感王室議題…泰國選委會要求解散前進黨 憲法法庭12日宣判

中央社／ 曼谷5日專電
前進黨前黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）。美聯社
前進黨前黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）。美聯社

泰國新興政黨前進黨主張修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條，遭憲法法庭判定違憲，要求前進黨不准再提修法。選舉委員會進一步要求憲法法庭解散前進黨，憲法法庭12日將宣判結果。

泰國去年5月14日舉行眾議院選舉，500個眾議員席次中，主打改革理念的新興政黨前進黨（MoveForward）拿下151席，成為國會最大黨。

泰國有嚴厲的冒犯君主罪，任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，最高可判處15年有期徒刑。2020年下半年學生運動提出改革王室口號，學生運動後，泰國政府引用這條法律逮捕許多政治異議分子，前進黨在競選時提出修改刑法112條主張，受到年輕選民支持。

但前進黨這項主張碰觸敏感的王室議題，律師提拉育（Theerayut Suwankesorn）向憲法法庭檢舉前進黨和前黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）違反憲法49條「無人可以行使權利或自由推翻君主立憲制」的規定，請求憲法法庭要求前進黨不再提出修改刑法112條訴求。

皮塔曾向媒體表示，前進黨無意推翻君主立憲制，修改刑法112條合憲，而且目的是要平息政治紛爭。

憲法法庭今年1月31日宣判，前進黨修改刑法112條提議是意圖推翻君主立憲制，禁止皮塔和前進黨再以任何方式表達有關修改刑法112條的意見。

憲法法庭當時只針對提拉育的請求，要求前進黨不准再提修改刑法112條，沒有裁定解散前進黨。但政黨一旦被判定違反憲法49條，選舉委員會可以根據政黨法第92條，收集證據要求憲法法庭解散該政黨。

在憲法法庭宣判後隔日，提拉育就向選委會提出要求解散前進黨，選委會5名委員開會後一致認為，前進黨有推翻君主立憲制的意圖，3月18日向憲法法庭提出申訴案，要求解散前進黨，並禁止前進黨的高層參政或是成立新政黨。

憲法法庭在4月3日受理此案，給前進黨15天提出抗辯內容，憲法法庭3度延後截止日期以讓前進黨提出更多抗辯內容。

憲法法庭今天發布新聞稿指出，法庭將在12日開會決定是否要解散前進黨，並要求前進黨在結果宣判前，不要發表任何引導社會大眾的意見。前進黨則將在9日開記者會宣布他們將如何應對這起案件。

憲法法庭 泰國 王儲 王室 皮塔

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