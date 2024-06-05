假訊息戰爭已打響！歐盟選舉右傾中 俄羅斯假新聞掀輿論戰

歐盟大選將近，俄羅斯假新聞掀起輿論戰，有不少歐洲右派政治人物分享錯誤資訊！隨著人工智慧與「深偽」（DeepFake）技術進步，訊息也變得真假難辨，如俄羅斯網站就曾仿造德國媒體的頁面，分享具錯誤訊息的故事，不僅離間歐盟內部，也加深亞洲與非洲國家對歐洲的不信任感。

歐盟選舉右傾中

《France24》報導，歐洲將於6日舉辦大選，將票選出新歐盟成員，對聯盟的環境、移民等政策制定至關重要，目前預計右翼的保守政黨將於本次選舉會取得多次席位。

如果歐盟大選結果出爐，議會真的出現大幅右傾的狀況，歐盟向烏克蘭或加薩提供軍援的呼聲可能會減少不少；停止化石燃料、有機農業等政策可能也會造到延宕；移民與庇護政策也會變得更嚴格，甚至開始驅逐難民。

假訊息戰爭已打響

然而，《CNN》報導，大量虛假訊息已經席捲歐盟，如今歐盟與多個歐洲國家已經成立委員會，澄清反駁假消息。但美國網路安全公司「SentinelOne」首席安全顧問賴特指出，人工智慧已成為假消息的利器

俄羅斯網站就曾模仿國際媒體的頁面，發布假文章稱，德國政府因烏克蘭戰爭對俄羅斯實施制裁，進而引發能源，不得不關閉路燈節省電力，最後導致一名騎自行車的青少年發生事故而亡。

應對措施不足

專家研判，俄羅斯發布假消息，除了想造成歐洲社會的混亂與分裂之外，也希望塑造出歐盟氣候政策將大幅剝削貧窮國家的形象，以離間亞非國家與歐洲的關係，進而增加俄羅斯與新興國家合作的機會。

不僅有不少民眾買單假消息，連歐洲右派的政治人物也傳佈虛假消息，稱減少農業污染的氣候政策，將迫使歐盟公民吃昆蟲。對此，國際團體聯盟「反假資訊氣候行動」表示，社群媒體公司和政府的應對措施嚴重不足。

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