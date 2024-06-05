400席目標成空…通膨、失業與爭議政策 莫迪連任很勉強

印度總理莫迪雖有望三度連任，但國內對他的反彈比選前想像還要大！莫迪的執政聯盟從選前的352席萎縮到293席，反對黨則從90幾席增加到234席。外媒分析，莫迪雖然透過穩定治理、社會福利與擴大印度國際能見度獲得支持，但失業率過高、通膨與貧富差距增加，還有推動爭議改革與宗教政策，都讓他這次沒有預期大贏。

400席目標成空

根據《英國廣播公司》4日分析報導，莫迪的全國民主聯盟僅獲得293席，莫迪的印度人民黨也從303席萎縮到240席，並未超過單獨過半的272席。另外，印度老牌政黨國大黨則從52席提升到99席，原本四散的反對黨在這次選舉組成「印度國家發展包容性聯盟」，獲得234席的大躍進。

雖然莫迪有望追隨前總理尼赫魯的第三任期，但這次印度人民黨並沒有選得很好，不只沒有單獨過半，離莫迪選前高喊的「400席」目標相差甚遠。而國大黨在甘地家族的帶領下席次飛漲，未來將在印度政壇扮演更大的領導角色。

莫迪透過印度教民族主義，還有社會福利、增加印度能見度等方式，讓大量選民仍支持他，但包括拆除清真寺、改建印度教寺廟，還有推動爭議的軍隊改革與身分法案、限縮跨教婚姻與取得印度國籍的自由，都受到不少反彈。

莫迪還差點落選

《財經快報》提到，尤其印度人民黨在莫迪的老家北方邦並未選好，此邦是印度政經重鎮，人口是英國的3倍，並分配到人民院80席，但卻是由在野黨社會黨拿下37席（成長32席）、印度人民黨僅獲得33席，比選前減少29席，莫迪本人自己還差點沒能當選。

由於印度人民黨未單獨過半，因此比起以前將會更依賴聯合執政。印度過去在多黨執政下的政治秩序並不好，雖然在1990到2000年代也有推動重要經濟改革，外界普遍預測，印度人民黨勢必在未來推動政策的態度上，會比以前放軟很多，且莫迪選前強化印度教、貶抑伊斯蘭教的策略，也將留下不少衝突的隱患。

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