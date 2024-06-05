研究：全球暖化加劇 速度之快前所未見

50多位頂尖科學家在今天發布的研究中警告，全球暖化正以「前所未見」的速度加劇。

法新社報導，發表在「地球系統科學數據」（EarthSystem Science Data）期刊的研究指出，觀察10年平均值，從2014年到2023年，氣溫上升了攝氏0.26度。

同一時期，全球地表均溫比1850年至1900年工業革命前高出攝氏1.19度。

這顯示截至2022年的10年間，增溫幅度比去年報告的攝氏1.14度還高。

研究指出，「人類造成的暖化，一直在儀器記錄中以前所未見的速度增加。」

這份研究是一系列定期氣候評估的一部分，目的在填補聯合國「政府間氣候變遷問題小組」（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）自1988年以來平均每6年發布一次報告間的空缺。

這份研究發布之際，世界各地的外交官本週在德國舉行年中氣候談話，之後「聯合國氣候變化綱要公約」第29次締約方大會（COP29）11月將在亞塞拜然首都巴庫（Baku）舉行。

在上次COP高峰會達成的2015年「巴黎氣候協定」（Paris Agreement）中，各國同意將全球暖化控制在比工業革命前「遠低於」攝氏2度的範圍內，同時努力實現攝氏1.5度的更安全限制。

今天公布的研究發現，至2023年底，人類活動讓氣溫比工業革命前高了攝氏1.31度。

研究指出，造成暖化的另一個原因，是大氣中能反射太陽熱能的部分粒子減少。