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向加薩人民傳遞希望 斯洛維尼亞承認巴勒斯坦國

中央社／ 斯洛維尼亞首都盧布里雅納4日綜合外電報導
斯洛維尼亞總理高洛伯。 路透
斯洛維尼亞總理高洛伯。 路透

繼上週3個歐洲國家承認巴勒斯坦國後，斯洛維尼亞國會今天也表決通過政府命令，成為最新一個承認巴勒斯坦為主權獨立國家的歐洲聯盟（EU）成員國。

綜合法新社和路透社報導，斯洛維尼亞90個議席的國會經6小時混亂議程後，有52名議員投票贊成這項政府支持的法令。

巴勒斯坦旗幟在斯洛維尼亞國會前升起後，總理高洛伯（Robert Golob）在社群平台X的政府帳號上發文指出：「今天承認巴勒斯坦為主權獨立的國家，為約旦河西岸（West Bank）和加薩（Gaza）的巴勒斯坦人傳遞了希望。」

斯洛維尼亞中間偏左政府上週提交承認巴勒斯坦國的法令給議會審議，以作為盡快終結加薩戰爭的努力一環。

斯洛維尼亞前總理楊薩（Janez Jansa）領導的保守派「斯洛維尼亞民主黨」（Slovenian DemocraticParty，SDS）昨天提議就承認巴勒斯坦國的議題舉行諮詢性公投。斯洛維尼亞民主黨指出，斯洛維尼亞應與多數歐盟國家一致，即現在還不是決定承認巴勒斯坦國的適當時機。

斯洛維尼亞民主黨表示，政府承認巴勒斯坦國，「藉由支持恐怖主義組織哈瑪斯（Hamas），對斯洛維尼亞造成長期傷害」。

根據巴勒斯坦當局，西班牙、愛爾蘭和挪威上週承認巴勒斯坦國，使得193個成員國組成的聯合國已有145國承認巴勒斯坦國家地位。

歐盟27國目前已有瑞典，賽普勒斯、匈牙利、捷克、波蘭、斯洛伐克、羅馬尼亞和保加利亞承認巴勒斯坦國，馬爾他表示很快就會跟進。

法新社彙整以色列官方數據指出，哈瑪斯去年10月7日突襲以色列南部，造成多為平民的1194人死亡，導致以色列報復引發加薩戰爭。哈瑪斯武裝分子也擄走251人做為人質，其中120人仍在加薩，以軍表示其中41人已死亡。

根據哈瑪斯治下加薩衛生部說法，以色列轟炸與地面攻擊已造成至少3萬6550人喪命，其中絕大多數也是平民。

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