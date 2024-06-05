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朝鮮半島情勢緊張！南韓國家情報院：北韓正拆除兩韓跨境鐵路
南韓因應北韓近日發射軍事偵察衛星和發放大量垃圾氣球等，4日決定中止兩韓919軍事協議，意味南韓可在兩韓軍事分界線一帶進行軍演，並利用擴音器喊話反擊。韓聯社報導，有跡象顯示，北韓正拆除連接兩韓的東海線鐵路部分路段。
南韓國家情報院5日指出，有跡象顯示，北韓正拆除連接兩韓的東海線鐵路部分路段，南韓正在監察情況。
東亞日報引述首爾政府消息人士報導，北韓拆除東海線北側路段的鐵路枕木。
南北韓在2000年同意重啟連接兩韓的京義線和東海線鐵路，其中東海線貫穿非軍事區，連接金剛山至南韓最北端的豬津站，在2006年落成，隔年試營運，但之後因兩韓關係緊張，從未正式投入運作。
此外，南韓軍方消息人士指出，在兩韓919軍事協議中止後，軍方最快本月會在軍事分界線及西北部邊境島嶼，恢復砲兵演習，包括K9自走砲演練，將會是近6年來首次，也會在早前3個被畫定為陸上緩衝區的射擊場，恢復砲兵演習。
官員指出，前線人員已經準備好演習，當計畫落實後便會隨即進行。
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