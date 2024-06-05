快訊

要專業還要經營社群 幼兒園「懂拍」讓親師關係變好？

因應少子化 教長鄭英耀：支持公私併、推技職單科專門學校

郭智輝處女秀 坦承「人生很多第一次有點緊張」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朝鮮半島情勢緊張！南韓國家情報院：北韓正拆除兩韓跨境鐵路

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓因應北韓近日發射軍事偵察衛星和發放大量垃圾氣球等，4日決定中止兩韓919軍事協議。美聯社
南韓因應北韓近日發射軍事偵察衛星和發放大量垃圾氣球等，4日決定中止兩韓919軍事協議。美聯社

南韓因應北韓近日發射軍事偵察衛星和發放大量垃圾氣球等，4日決定中止兩韓919軍事協議，意味南韓可在兩韓軍事分界線一帶進行軍演，並利用擴音器喊話反擊。韓聯社報導，有跡象顯示，北韓正拆除連接兩韓的東海線鐵路部分路段。

南韓國家情報院5日指出，有跡象顯示，北韓正拆除連接兩韓的東海線鐵路部分路段，南韓正在監察情況。

東亞日報引述首爾政府消息人士報導，北韓拆除東海線北側路段的鐵路枕木。

南北韓在2000年同意重啟連接兩韓的京義線和東海線鐵路，其中東海線貫穿非軍事區，連接金剛山至南韓最北端的豬津站，在2006年落成，隔年試營運，但之後因兩韓關係緊張，從未正式投入運作。

此外，南韓軍方消息人士指出，在兩韓919軍事協議中止後，軍方最快本月會在軍事分界線及西北部邊境島嶼，恢復砲兵演習，包括K9自走砲演練，將會是近6年來首次，也會在早前3個被畫定為陸上緩衝區的射擊場，恢復砲兵演習。

官員指出，前線人員已經準備好演習，當計畫落實後便會隨即進行。

北韓 南韓 演習

延伸閱讀

北韓驚傳重大船難！90名軍人喪命引基層騷動 疑加劇對南韓挑釁

改編南韓最驚悚劫機事件 河正宇高空博命喊：太累了

南韓驚爆「女版N號房」事件？男非法影片外流 84萬女會員瘋傳

已丟3500顆糞便氣球 北韓再嗆南韓1句狠話

相關新聞

朝鮮半島情勢緊張！南韓國家情報院：北韓正拆除兩韓跨境鐵路

南韓因應北韓近日發射軍事偵察衛星和發放大量垃圾氣球等，4日決定中止兩韓919軍事協議，意味南韓可在兩韓軍事分界線一帶進行...

中國在印度爭議邊界部署6架「殲-20」戰機！ 日喀則基地衛星影像曝光

最新衛星影像顯示，中國人民解放軍空軍已在與印度的爭議邊界部署6架「殲-20」戰機。

喪子的悲痛共感：中外歷史上的「廣場母親」

「媽媽我餓，但我吃不下。」35年前的今天，是六四天安門事件的永恆傷痕，中國人民解放軍隊開著坦克對八九學運強行清場，自此之後一群失去孩子親人的母親在這數十年的時光中，不斷奔走傾訴、訴求真相，她們就是「天安門母親」。

英國欲提振脫歐後金融地位 主動示好SHEIN盼在倫敦上市

總部設在新加坡的中國大陸線上快時尚零售商希音（SHEIN）原本希望在美國紐約上市，但隨著美中緊張關係升高，希音改用後備計畫。BBC報導，希音最快本周會向英國監管單位遞件，申請在英國倫敦證券交易所首次公開募股（IPO），如果順利，堪稱倫敦的一大勝利。

俄未受邀諾曼第80週年 地緣政治對立連累二戰敘事

今年是二戰盟軍諾曼第登陸80週年紀念。法國原本邀請俄國代表團與會，因美、英質疑而在最後一刻變卦不邀俄方。近年俄國與西方因...

不敵年歲長 諾曼第登陸80週年恐成老兵最後盛會

法國今年將盛大紀念二戰「諾曼第登陸」（D-Day）80週年，隨當年打過這一役的在世老兵年屆百歲，這很可能是他們出席的最後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。