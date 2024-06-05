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諾曼第登陸80週年 紀念活動重點一次看

中央社／ 巴黎5日綜合外電報導
圖為在法國諾曼第班納維爾拉康帕涅英聯邦戰爭公墓舉行的諾曼第登陸80週年紀念儀式上，聖火閃耀。美聯社 美國聯合通訊社
圖為在法國諾曼第班納維爾拉康帕涅英聯邦戰爭公墓舉行的諾曼第登陸80週年紀念儀式上，聖火閃耀。美聯社 美國聯合通訊社

各國政要與二戰老兵6日將齊聚法國西北部的諾曼第（Normandy），紀念諾曼第登陸80週年。1944年6月6日，盟軍以近16萬兵力發動諾曼第登陸，揭開對納粹德國的全面反攻。

諾曼第登陸是史上最大規模的兩棲登陸作戰，儘管80年過去，當地海灘和田野仍可見一些當年激戰的痕跡。以下是路透社整理諾曼第登陸80週年慶祝活動重點。

● 80週年別具意義

隨俄烏戰事肆虐歐陸，諾曼第登陸80週年紀念別具意義。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將與會，俄羅斯則因2022年侵烏開啟二戰後歐陸最大規模戰事而被拒於活動外；俄羅斯前身的蘇聯當年是盟軍戰勝納粹德國的功臣之一。

美、英、法與加拿大還健在的二戰老兵（當中大多數已是百歲人瑞）正快速凋零。這次很可能是他們所能親身參與的最後一次逢五、逢十週年擴大紀念諾曼第登陸的儀式。

● 二戰老兵與各國政要雲集

6月6日預計約4500名嘉賓出席紀念儀式，約200人是二戰老兵，他們大多來自美、英、法、加拿大，當中包括暱稱「傑克老爹」（Papa Jake）、在TikTok上有70萬粉絲追蹤的101歲美軍老兵拉森（JakeLarson）。

美國總統拜登6月5到9日前往法國進行國是訪問，6日將出席諾曼第登陸80週年紀念儀式。俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）因侵烏始終未獲邀，而法國鑒於二戰期間蘇聯的貢獻，起初擬邀俄國駐法大使出席，但最後一刻作罷。

英王查爾斯三世（King Charles III）、王后卡蜜拉（Camilla）、威廉王子（Prince William），以及英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、德國總理蕭茲（OlafScholz）和加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）都是與會貴賓。

● 紀念活動相關時程

東道主法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）從5到7日一連3天都有訪視行程與演講，5日當天他會在布列塔尼（Brittany）與諾曼第（Normandy），包括前往當年被盟軍登陸時猛轟的小鎮聖洛（Saint-Lo）。

5日當天英軍傘兵將重現當年空降諾曼第田野的場景。主要儀式於6日展開，格林威治時間6日10時（台北時間6日晚間6時），拜登將在D-Day參戰老兵見證下主持美國的紀念儀式；英國與加拿大的紀念儀式分別於格林威治時間8時30分與9時登場。

下午1時（台北時間6日晚間9時），馬克宏將在奧瑪哈（Omaha Beach）海灘主持國際儀式，美軍當年於奧瑪哈搶灘強攻德軍防禦工事時傷亡慘重。下午4時（台北時時間7日0時）各國領袖將在康城（Caen）舉行外交會談。

拜登將於7日在諾曼第的赫克角（Pointe du Hoc）發表演說，談捍衛自由與民主的重要性。

二戰 加拿大 老兵

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