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印度大選開票大致完成 莫迪執政聯盟勝選但席次縮水

中央社／ 新德里5日專電

印度第18屆國會下議院選舉今天完成計票，以「印度人民黨」（BJP）為首的執政聯盟仍取得多數席次，但表現不如預期。

印度下議院選舉號稱世界最大規模民主投票，逾9.7億名選民自4月19日起依選區、分7梯次投票，最後一梯次於6月1日結束，印度選舉委員會（ECI）昨天上午統一開票。

各選區的計票中心昨天上午開始計算「郵寄選票」和電子選票，各候選人派代表現場監看，全程錄影存證；在印度，80歲以上長者、不良於行者以及在外鄉執勤的軍警及公務人員，可用郵寄方式投票。

印度下議院有543個席位，掌握272席過半數即為多數黨，享有組閣權。

計票工作今天清晨大致完成，根據印度選委會官方數字，總理莫迪（Narendra Modi）毫無懸念在自己的選區、印度教聖城瓦拉納西（Varanasi）勝出，得到61萬2970票，較第2名對手多出15萬2513票。

莫迪領導的BJP則取得240席，較2019年減少63席；最大在野黨「國大黨」（Congress）取得99席，較2019年增加47席。

印度選委會並未整合執政聯盟與在野聯盟的席次總數。由於涉及政黨眾多，加上競選期間偶有小黨變換陣營，各媒體的統計數字也互有差異。

根據News18電視台的統計，以BJP為首的執政聯盟總共拿下292席，以國大黨為首的在野聯盟取得234席，其他獨立政黨取得17席。

雖然執政聯盟再次勝選，但席次遠低於莫迪選前喊出的400席。此外，BJP本身也未能如先前兩屆那樣一黨就過半，未來5年將需尋求其他小黨合作，聯合執政。

觀察人士認為，通膨率與失業率居高不下、世俗選民對於宗教炒作感到厭煩、反對黨領袖選前被捕引發同情效應，以及在野陣營整合配票成功，可能是造成執政聯盟表現不如上一屆大選的原因。

台灣印度研究協會理事長、清大印度中心副主任方天賜認為，BJP這次算是慘勝，國大黨谷底反彈，地方型小黨是贏家，「莫迪的印度認同牌已到極限，跌落神壇，要回歸國內建設跟經濟發展，未必是壞事。」

方天賜補充，莫迪年紀已大，這次選得沒有預期漂亮，可能提早啟動黨內接班問題。另外，莫迪選後是否與中國國家主席習近平會面，是另一個值得關注的議題。

印度採議會內閣制，內閣閣員必須是上議院或下議院議員，總理一般來自下議院，因此下議院選舉倍受重視。一般相信，莫迪仍會繼續擔任總理。

印度教 莫迪

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