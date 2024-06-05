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六四35週年 英國外相卡麥隆籲維護人權捍衛自由

中央社／ 倫敦4日專電

今年是六四天安門事件35週年，英國外交大臣卡麥隆今天表示，英國仍記得1989年6月4日在北京天安門廣場上及其周邊和平抗議、卻慘遭殺害的人們。

卡麥隆（David Cameron）在社群媒體X貼文，以「天安門廣場屠殺」（Tiananmen Square Massacre）形容六四事件。他提到，英國要求人權應獲保護，英國也支持捍衛自由的人。

卡麥隆的貼文並附上英國駐中國大使館在X發布的文字和動態影像。

大使館發布的中文和英文內容指出：「35年前的今天，天安門廣場及其周邊地區的和平抗議以悲劇收場。有些人試圖將那些事件從歷史和記憶中抹去。今天我們銘記不忘。」

無聲的動態影像則呈現1989年6月4日「人民日報」頭版，以及報紙文字逐漸遭抹除、消失，最後只剩下一張帶著皺褶的白紙。

卡麥隆 天安門 英國

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