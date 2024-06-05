王毅會土外長 再提俄烏衝突6共識

大陸外交部長王毅昨在北京與土耳其外交部長費丹舉行會談，王毅強調，中土雙方要反對霸權主義和強權政治，反對少數國家壟斷國際事務，反對「築牆設壘」「脫鉤斷鏈」，維護全球供應鏈產業鏈穩定。王毅會後就俄烏局勢稱，歡迎更多國家支持並加入大陸和巴西日前發布的「六點共識」，強調這是應對局勢的最大公約數。

據大陸外交部發布，王毅在與費丹會談時稱，中方堅定支持土耳其繼續探索獨立自主發展道路，支持土方為維護主權、安全和發展利益所做努力，讚賞土方在事關中國主權、安全和領土完整的核心利益上理解支持中方立場。費丹稱，土方反對陣營對抗，不認同、不支持打壓遏制中國發展的錯誤行徑，不允許任何勢力在土耳其領土上從事損害中國主權、安全的行為。雙方並就烏克蘭、巴勒斯坦等議題交換看法，協調立場。

王毅會後在會見記者時指出，大陸和巴西最近聯名發表了關於推動政治解決烏克蘭危機的「六點共識」，強調遵守局勢降溫三原則，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火，同時呼籲各方堅持對話談判、加大人道援助、反對使用核武、反對攻擊核電廠、維護全球產業鏈供應鏈穩定等。

王毅稱，土耳其方面對六點共識也表示歡迎，並指在一周內已有四十五個國家透過不同方式對六點共識作出積極回應，其中有廿六個國家已確認加入或正在認真研究加入方式。俄、烏兩個主要當事方也對共識的大部分內容予以肯定。他聲稱支持六點共識的國家越多，召開真正和會的日子就越近，歡迎更多國家支持並加入六點共識。