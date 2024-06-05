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駐日美軍司令軍階 擬升至上將

聯合報／ 國際中心／綜合報導

配合日本二○二五年三月前將成立統一指揮陸海空自衛隊的常設機構「統合作戰司令部」，美國國防部長奧斯丁三日表示，正在評估將駐日美軍司令軍階從目前的中將提升至上將。

日本放送協會（NHK）報導，日本首相岸田文雄今年四月與美國總統拜登舉行會談，配合統合作戰司令部將成立，並讓日本自衛隊與美軍合作更為順暢，雙方領袖都同意各自提升部隊指揮與管理。

對此，奧斯丁三日在出訪地新加坡向媒體表示，「正在評估」駐日美軍司令軍階從目前的中將升至上將，不過奧斯丁也說，目前沒有其他訊息可以發布。

配合日本統合作戰司令部將成立，並由統合作戰司令官負責作戰指揮，美國五角大廈也正在評估美方對應的司令等相關方案。而奧斯丁這次提及的方案，是派駐具有作戰指揮權限的司令至日本。

另外，被問及是否會在日本部署中程飛彈系統，奧斯丁說，「我們經常部署各種裝備作為訓練的一環，將與日本合作以加強訓練」。報導指出，這意味美方可能會在訓練期間暫時部署相關裝備。

統合作戰司令部將位於日本防衛省所在的東京都市谷，人員規模約二百四十人，由統合作戰司令官居首，其位階等同各自衛隊幕僚長（相當於他國參謀長）。

目前日本最高軍職是統合幕僚長，其職責除了輔助防衛大臣外，也肩負作戰指揮；但未來有關作戰指揮的部分將會由統合作戰司令官接手，可分擔統合幕僚長的職責。

防衛大臣木原稔曾多次表示，「自衛隊與美軍在各自獨立的指揮系統下行動，這一點不會有任何改變」。

日本 美軍 自衛隊

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