南韓總統尹錫悅 中止兩韓軍事協議

韓聯社報導，南韓總統辦公室四日表示，總統尹錫悅當天批准中止兩韓「九一九軍事協議」全部條款，通報北韓後即刻生效。南韓軍方決定立即重啟在兩韓軍事分界線一帶進行軍事訓練等活動，並視北韓動態利用擴音器向北韓喊話。

「九一九軍事協議」是兩韓於二○一八年九月十九日所簽「平壤共同宣言」的附屬協議，其中明確規定禁止雙方採取針對對方的敵對行為。當時由南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩簽署。

北韓去年單方面宣布撕毀該協議後，南韓也決定中止部分內容效力，但僅恢復前線對北韓的偵察工作。南韓總統室國家安保室表示，如今政府決定中止該協議效力，直至雙方恢復互信。

南韓國防部說，雙方當初為緩解軍事緊張局勢、積累互信而簽訂這項協議，但北韓不斷採取有違協議的行動，發起各種挑釁，包括實施海岸砲射擊、向北方界線以南地區發射飛彈、對前沿哨所開槍、發起無人機攻擊等。

南韓表示，儘管如此，南韓對此始終保持克制和耐心，但北韓卻在五月廿七日軍事偵察衛星發射失敗後接連發起電波干擾、射彈、空飄「垃圾氣球」等一系列挑釁，對南韓國民安全構成嚴重威脅，甚至造成財產損失。南韓表示將採取一切必要措施，確保國民生命與財產安全不受北韓挑釁影響。

南韓軍方決定立即重啟在邊境地區軍事活動。南韓官員表示，軍方正在籌備實施西北島嶼陸戰隊海上射擊、陸軍前線地區射擊訓練和團級機動訓練等任務。

K9自走砲今後也可部署至白翎島和延坪島等部隊作戰地區。據軍方人士透露，海軍陸戰隊最快將於月內在西北島嶼使用K9自走砲進行射擊訓練。海軍今後也可在東海和西海北方界線（NLL）附近重啟艦艇機動和炮擊訓練。

此外，南韓軍方將視北韓動態，適時重啟擴音器喊話，並考慮再度開始散布反北韓傳單。據韓媒報導，在邊境地區對北韓喊話的擴音器，除固定式還有搭載在車輛上的款式，可隨意選定目標進行心戰攻擊。固定式擴音器發出的音量夜間大約能傳到廿四公里遠處，平日也能達到十多公里，對駐守邊境的北韓軍人而言，就算摀耳朵也擋不住。